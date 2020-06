Maroc, Algérie, Egypte : plus d’un million de cas de COVID-19 en Méditerranée orientale

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé plus d’un million de cas de COVID-19 dans les 22 pays de la Région OMS de la Méditerranée orientale. À 11 heures le 28 juin 2020, 1 025 478 cas et 23 461 décès ont été enregistrés dans la Région, qui s’étend du Maroc au Pakistan.

Alors que les cas en Europe ont largement diminué, les pays de la Région ont connu une augmentation du nombre de cas et de décès. Les pays ayant récemment signalé une augmentation du nombre de cas sont la République islamique d’Iran, l’Iraq, la Libye, le Maroc, le territoire palestinien occupé et Oman. L’OMS est préoccupée par la propagation du COVID-19 dans des pays déchirés par la guerre comme la Syrie, le Yémen et la Libye en raison de la médiocrité des infrastructures et de la fragilité des systèmes de santé largement affaiblis par le conflit. Dans tous les pays, il est toujours nécessaire d’étendre les tests et de notifier plus précisément les cas et les décès pour éclairer les réponses ciblées.

« C’est une étape très préoccupante. Alors que les magasins, restaurants, mosquées, commerces, aéroports et autres lieux publics commencent à s’ouvrir, nous devons être plus vigilants et prudents que jamais. Un million de personnes ont été infectées, des dizaines de milliers ont sont décédés, et de nombreux autres sont encore menacés dans notre Région. Nous ne pouvons pas relâcher nos efforts. En fait, de nombreux pays levant les restrictions constatent une augmentation marquée des cas, ce qui signifie la nécessité d’accélérer les mesures de riposte en santé publique. Les communautés doivent rester vigilantes et jouer un rôle clé pour assurer leur sécurité et celle de leur pays « , déclare le Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale.

Alors que les pays commencent également à ouvrir des points d’entrée, il y a un risque accru de résurgence de cas liés aux voyages, nécessitant la mise en place de mesures plus strictes aux frontières, en particulier aux passages à niveau. Les migrants de la Région qui rentrent maintenant dans leur pays d’origine sont également préoccupants, ce qui pourrait avoir une incidence sur la situation dans d’autres régions de l’OMS.

Les épidémiologistes et autres spécialistes de l’OMS travaillent en étroite collaboration avec les gouvernements de la Région pour fournir des orientations sur les réouvertures progressives et les moyens de minimiser et de répondre aux poussées du virus. L’OMS continue d’équiper les systèmes de santé de la Région des kits de test, des équipements de protection et des fournitures nécessaires pour traiter les patients atteints de COVID-19, tout en travaillant à évaluer comment la situation du COVID-19 évoluera au cours des prochains mois.

Alors que les mesures sont levées, les appels de l’OMS aux pays deviennent encore plus critiques: des efforts soutenus doivent être faits pour trouver, isoler, tester et traiter tous les cas, et retracer chaque contact. La tenue de rassemblements de masse doit être examinée selon une approche d’évaluation des risques pour la santé publique.

Les individus doivent suivre un processus tout aussi rigide pour se protéger et protéger les autres en pratiquant des mesures d’hygiène des mains régulières, en suivant un protocole approprié contre la toux et les éternuements, en veillant à l’éloignement physique et en portant des masques dans les lieux publics conformément aux directives des autorités sanitaires nationales respectives. Les membres du public doivent faire attention aux symptômes, rester à la maison s’ils se sentent malades et consulter immédiatement un médecin, si nécessaire.

« Malheureusement, nous ne pouvons pas nous comporter comme si la situation allait » revenir à la normale « . Dans la période à venir, nous devons voir un changement d’attitudes et d’actions « , a déclaré le Dr Al-Mandhari. « Le moment est venu pour un engagement soutenu des gouvernements et des individus.«