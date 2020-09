Marie-Josée Ta Lou décroche sa 1ère médaille d’or au meeting de Marseille

Alors que la médaille d’or lui avait échappé à deux reprises, aux meetings de Monaco et de Stockholm, la sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Ta Lou, se rattrape de façon merveilleuse en arrachant sa première victoire de la saison, ce jeudi 3 septembre 2020. Un exploit qu’elle réalise lors de la finale du 100 mètres qui a eu lieu au stade Delort dans le cadre de la 14ème édition du meeting de Marseille.

Une victoire de Ta Lou pas si surprenante

Voir Marie-Josée Ta Lou occuper la 1ère place à l’issue de cette course de 100 m qui s’est déroulée sur le vieux port de Marseille n’était pas si surprenant que ça. Pour la simple raison que la double championne d’Afrique avait déjà battu ses deux rivales, Carolle Zahi et Cynthia Leduc, lors des championnats de France élite 2019. Cela faisait d’elle, dès le départ, la favorite de ce meeting de Marseille. Une supériorité qu’elle a su, une fois de plus, confirmer avec un chrono de 11″40. Quant à ses adversaires, Carolle Zahi et Cynthia Leduc, elles ont franchi la ligne d’arrivée respectivement avec un temps de 11″52 et 11″56.

Cependant, même si l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a terminé en tête de cette course, elle était loin de la belle performance qu’elle a fournie lors de la journée inaugurale de la League de Diamant 2020 où elle a fini avec un chrono de 11″39. Cela dit, nous sommes tentés de croire que la sprinteuse, depuis sa participation au plateau de Stockholm où elle avait réalisé un temps de 11″32, est en baisse de performance.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, elle fait la fierté de sa patrie, la Côte d’Ivoire, en remportant la médaille d’or au meeting de Marseille.