Mamadi Doumbouya impose une présidence moderne et… stylée

Surprise dans les rues de Kaloum, ce mercredi 22 janvier 2025, lorsque les citoyens de la capitale guinéenne ont croisé à l’impromptu le discret cortège du Chef de l’Etat : le Président de la République de la transition, Chef de l’État, Chef suprême des Armées, le Général Mamadi Doumbouya, avait décidé de faire sa tournée ministérielle en vélo…

Mamadi Doumbouya, parti en bicyclette du Palais Mohammed V, longea le Boulevard Lansana CONTÉ puis fit un détour par le ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, pour échanger avec le Ministre Mory CONDÉ avant de poursuivre, toujours en vélo, jusqu’au Port Autonome de Conakry.

Tout au long de son trajet, Mamadi Doumbouya a pu mesurer sa popularité dans la population de Kaloum. Saluts, ovations et félicitations ont accompagné chaque étape de son parcours. Anciens, adultes, jeunes, enfants, et notamment les femmes, les cadres de l’administration publique et du secteur privé, les travailleurs de diverses catégories socio-professionnelles, tous exprimaient leur soutien aux actions engagées par le Président…

L’auguste cycliste traversa des quartiers emblématiques comme Almamya plus précisément le marché Niger, le quartier Boulbinet, tout en échangeant avec les ministres qui le rejoignaient en chemin, dont le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil CONDÉ, le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moise SYLLA, le Premier ministre, Amadou Oury BAH, et le Général Amara CAMARA, Ministre secrétaire Général et porte-parole de la Présidence.

Un moment étonnant de proximité avec la population dont ses prédécesseurs auraient été bien en peine de donner l’exemple, et une visite impromptue des responsables politiques au cœur de la capitale qui témoignent d’un nouveau style de gouvernement et d’engagement politique qui recueille, semble-t-il une sincère adhésion de la population… Prouvant qu’on peut à la fois exiger rigueur et application des ministres, et rester proche du peuple pour lequel ils travaillent. Un mode de gouvernance innovant et, sympathiquement… Stylé!