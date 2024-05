Malika Ménard, l’ancienne Miss France s’épanouit au Maroc

Depuis son sacre en tant que Miss France, en 2010, Malika Ménard n’a jamais dissimulé son attachement profond au Maroc. Bien qu’étant née en Normandie, ses racines familiales plongent dans ce pays, où ses parents et grands-parents maternels sont nés et ont résidé. Ils lui ont transmis ainsi leur amour pour la culture et les traditions marocaines.

Malika Ménard a été imprégnée de la culture marocaine dès son plus jeune âge. Elle a passé de nombreuses vacances dans ce pays et elle a été marquée par les panoramas grandioses, la gastronomie exquise et l’accueil chaleureux de ses habitants. De ses grands-parents, elle a également hérité des valeurs fondamentales telles que le respect des traditions et l’importance de la famille.

Un engagement associatif fort

Son attachement au Maroc s’est matérialisé par un engagement associatif conséquent. En 2021, Malika Ménard est devenue la marraine du Trek Rose Trip, une course solidaire féminine se déroulant dans le désert. De plus, elle se rend régulièrement sur le terrain pour soutenir les initiatives de l’association et rencontrer les enfants bénéficiaires.

Un lien indéfectible

Pour Malika Ménard, le Maroc est bien plus qu’un simple lieu de naissance de sa mère et de sa grand mère. C’est une seconde patrie où elle a tissé de nombreuses amitiés et où elle se sent toujours chez elle. Elle le raconte souvent dans ses interviews. En 2011, elle partageait au Figaro : « mes parents et mes grands parents ont vécu au Maroc et sont restés attachés à ce pays ».

Et il y a une semaine, Malika partageait auprès de ses followers des images d’elle au Maroc, dans une magnifique robe en caftan. C’était à l’occasion d’un mariage à Casablanca.