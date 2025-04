Malick Diop, étudiant sénégalais engagé dans l’armée russe, capturé sur le front de Donetsk

De l’amphithéâtre universitaire aux tranchées du Donbass, le parcours de Malick Diop dessine une trajectoire aussi inattendue que dramatique. Ce jeune Sénégalais de 25 ans, capturé par les forces ukrainiennes en mars dernier, incarne le destin brisé de ces étudiants africains attirés par les sirènes du recrutement militaire russe.

Né le 3 mars 2000 à Keur Madoumbé, dans la commune de Saly Escale (région de Kaffrine), Malick Diop n’était pas destiné à devenir un combattant. Brillant élève, il obtient son baccalauréat en 2020 avant d’intégrer la Faculté des Sciences politiques et juridiques de l’Université Alioune Diop de Bambey. Son parcours académique prometteur est même récompensé par une bourse en troisième année.

C’est en 2023 que sa trajectoire prend un tournant inattendu lorsqu’il décide de poursuivre ses études en Russie. À Moscou, il recommence sa première année universitaire, mais ce nouveau départ ne se déroule pas comme prévu. Après une tentative infructueuse de poursuivre sa formation en Allemagne, Malick se retrouve dans une situation précaire.

Le piège de l’engagement militaire

Début février 2025, face à des difficultés financières croissantes, le jeune Sénégalais prend une décision radicale : signer un contrat d’engagement avec l’armée russe. Cette démarche, motivée par la perspective d’un revenu stable, va précipiter sa chute.

Après une formation militaire accélérée, Malick est rapidement déployé en mars sur le front de Donetsk, l’une des zones les plus dangereuses du conflit. Les communications avec sa famille deviennent alors sporadiques, limitées par les contraintes opérationnelles et les restrictions militaires imposées à son unité.

Une vidéo qui révèle sa situation

Le destin de Malick bascule définitivement aux alentours du 15 mars 2025, lorsque le 49ᵉ bataillon d’assaut ukrainien « Sich des Carpates » annonce avoir capturé un mercenaire sénégalais. Une vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre le jeune homme épuisé et vêtu d’un uniforme russe, interrogé par des soldats ukrainiens dans la région de Toretsk.

Cette séquence provoque une onde de choc à Koungheul, son village natal. Le jeune homme est clairement identifiable et ses propos, recueillis en off, confirment son statut de combattant étranger engagé dans les forces russes.

Un silence angoissant

El Hadji Sette Diop, le père de Malick, témoigne avoir reçu un dernier message bref de son fils le 15 mars, avant que toute communication ne soit interrompue. Depuis, c’est le silence complet. Face à cette absence de nouvelles qui dure maintenant depuis plus d’un mois, et sans informations officielles, la famille multiplie les démarches, allant jusqu’à consulter un marabout local.

Désemparé, le père lance un appel pressant aux autorités sénégalaises pour obtenir des clarifications sur la situation de son fils et une assistance diplomatique.

Un phénomène plus large qu’on ne l’imagine

Le cas de Malick Diop s’inscrit dans un phénomène plus vaste de recrutement de combattants étrangers par la Russie. Selon un rapport du site Babel.ua relayé par GMS, plus de 1 300 ressortissants issus d’au moins 48 pays auraient été enrôlés entre avril 2023 et mai 2024. Parmi eux figureraient 72 Africains, dont 8 Sénégalais.

Ce mécanisme de recrutement est souvent dénoncé pour ses pratiques trompeuses, ciblant particulièrement des étudiants étrangers en situation de vulnérabilité économique, avec des promesses de rémunération attractive et même d’acquisition de la citoyenneté russe.

L’espoir d’une intervention diplomatique

Alors que les organisations de défense des droits des prisonniers de guerre appellent au respect des Conventions de Genève, la famille de Malick attend une intervention diplomatique qui tarde à se concrétiser.

Cette histoire constitue un avertissement sévère pour de nombreux jeunes migrants africains séduits par les promesses financières des forces belligérantes.