Mali : une dette de 8 milliards de FCFA et 5 ans de prison pour Bakary Togola, le « roi du coton »

Le célèbre Bakary Togola, surnommé le « Roi du Coton », vient de vivre une chute vertigineuse. Après des années de règne incontesté à la tête de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali (C-SCPS), il a été condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende colossale de 8 milliards de FCFA à restituer. Cette affaire, qui a secoué le Mali, met en lumière les dérives de gestion et les détournements de fonds au sein des plus hautes sphères du secteur cotonnier.

Une sentence lourde et exemplaire

Le mardi 27 août, la Cour d’assises de Bamako a rendu son verdict dans l’affaire des « ristournes des cotonculteurs ». Bakary Togola, ancien président de la C-SCPS, a été jugé coupable d’atteinte aux biens sociaux, aux côtés de quatre autres cadres stratégiques de l’organisation. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre la corruption au Mali, et le procureur général Kokè Coulibaly n’a pas mâché ses mots en décrivant les faits reprochés à l’accusé principal.

Outre Bakary Togola, quatre autres hauts responsables de la Confédération ont également écopé de la même peine : Soloba Mady Keita, Tiassé Coulibaly, Drissa Traoré et Seydou Coulibaly. Ces derniers, tout comme Togola, étaient accusés de détournement de fonds au détriment des producteurs de coton. Leurs tentatives de justification, évoquant l’utilisation des sommes pour des formations et le fonctionnement des fédérations, n’ont pas convaincu la Cour.

Une campagne présidentielle financée avec l’argent des paysans

Le procès a révélé des détails accablants sur l’utilisation des fonds présumés détournés. Selon le ministère public, une partie de cet argent aurait servi à financer la campagne de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Une somme de plus de 600 millions de FCFA aurait été utilisée pour la mobilisation lors d’une réunion de campagne au Stade du 26 Mars. Cette révélation a suscité l’indignation et a renforcé la décision de la Cour d’infliger une peine sévère aux accusés.

La défense crie à l’injustice, mais le décret est lancé

Malgré les tentatives des avocats de la défense, qui ont plaidé pour une peine avec sursis en soulignant l’utilité des accusés pour le pays, la Cour est restée ferme. Les avocats prévoient d’examiner les voies de recours, mais pour l’instant, la décision est exécutoire. Bakary Togola, autrefois considéré comme un pilier du secteur cotonnier malien, se retrouve aujourd’hui face à une lourde peine à purger.