Mali : une action d’électrification exemplaire du… Rotary Paris Lumières

Rencontre inspirante avec Mamadou Camara, Past-Président du Rotary Paris Lumières, l’un des clubs du District 1660 (Paris et Île-de-France Ouest) du Rotary International, et qui a été l’initiateur du « Gala Lumières » : une action pluriannuelle d’électrification rurale dans des villages nécessiteux en Afrique et partout dans le monde. Ce Gala permet de lever des fonds qui sont affectés à la cause. Explications.

AFRIK.COM : pour la première édition, le village de Sélinkegny (Mali) a été bénéficiaire en 2019 de cette action qui répond à plusieurs des axes stratégiques du Rotary International à savoir : l’éducation, la santé, l’environnement et le développement économique et local. AFRIK.COM a rencontré à Bamako Mamadou Camara qui nous a expliqué la philosophie et la concrétisation de cette action volontariste du Rotary Lumières.

Mamadou CAMARA : Il est assez frappant en 2019 d’imaginer que des milliers de personnes qui habitent dans des zones défavorisées dans le monde n’ont qu’un rêve : avoir accès à l’électricité. Ces femmes et hommes rêvent d’un bout de lumière pour apprendre leurs leçons, pour conserver leurs vaccins et pour s’informer de ce qui se passe dans le monde afin de pouvoir s’émanciper. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé que notre Club apporterait d’année en année sa pierre à cet édifice.

Contribuer à l’électrification de ce village de 6000 habitants aura plusieurs impacts sur leur quotidien. Cela permettra d’’abord à la jeunesse d’avoir accès au savoir. Notre action a permis d’électrifier des salles de classe de ce village et ainsi offrir la possibilité aux jeunes de réviser leurs leçons une fois la nuit tombée dans des conditions convenables.

AFRIK.COM : avez-vous l’impression de faire oeuvre utile?

Mamadou CAMARA : Quand je suis arrivé dans ce village magnifique, paisible et que j’ai vu les enfants venir me dire qu’ils sont heureux de pouvoir venir travailler le soir, j’ai eu des larmes aux yeux. Ces jeunes ne demandent qu’une seule chose : leur permettre de s’émanciper afin d’avoir un autre regard sur le monde. Le Rotary et toutes les Organisations non gouvernementales doivent avoir comme ultime but de donner la lumière à ces villages et zones défavorisés. Ensuite, par cette action, nous avons souhaité permettre aux habitants de voir le monde s’ouvrir à eux, notamment les plus jeunes en facilitant leur accès à l’information et aux nouvelles technologies. Ce qui, en corollaire, permettra la paix, l’ouverture et la bonne compréhension des enjeux mondiaux.

AFRIK.COM : Avec la collaboration de la Mairie du Roncq, via le député de la 10ème circonscription du Nord, Vincent Ledoux, le village a bénéficié des ordinateurs. Ces ordinateurs seront alimentés en électricité grâce à notre action. Pour le Député Vincent Ledoux, le projet est simple : « répondre à un besoin des habitants, des écoliers et enseignants et soutenir le produit d’une entreprise créée par un jeune Franco-malien, Abdoulaye GACKOU. Du gagnant-gagnant ».

Mamadou CAMARA : Pour exécuter cette action, le Rotary Paris Lumières a passé un contrat avec une jeune start-up malienne spécialisée dans l’énergie renouvelable. Les Solarbox qui sont financées permettent d’apporter une source d’éclairage et d’énergie pour l’alimentation d’appareils tels que des réfrigérateurs, des télévisions, des téléphones portables et des projecteurs lumineux. Elles peuvent ainsi être utilisées pour des évènements extérieurs tels que des mariages, des baptêmes, des rencontres sportives. Elles transportent plusieurs équipements solaires (batteries, onduleur, disjoncteur, régulateur, panneaux solaires) qui lui permettront d’apporter une source d’énergie et d’éclairage. Mobiles, elles permettent à l’utilisateur de les déplacer librement. Pour la partie éclairage, elles permettent d’apporter une source lumineuse dans les endroits les plus reculés.

AFRIK.COM : En amont de cette électrification, pour aller plus loin, le Rotary Paris Lumières a financé 1 année de soutien scolaire en français aux jeunes qui sont en difficultés. Pourquoi?

Mamadou CAMARA : Je pars du principe que le français est le bien commun de tout le monde. Apprendre à parler et écrire le français est une condition d’émancipation et d’ouverture au monde. Il est impossible de comprendre les maths, la physique, la chimie etc… sans avoir de bonnes bases en français. En fervent défenseur de la francophonie, j’estime obligatoire l’apprentissage de la langue française après la venue de l’électricité ! Une évaluation sera faite de ces soutiens scolaires tous les trimestres.

AFRIK.COM : cette action a vocation à être répétée ailleurs?

Mamadou CAMARA : Bien entendu ! Cette année un nouveau Gala Lumières est organisé le 7 juin 2019 à Paris pour récolter à nouveau des fonds, et c’est un village burkinabé qui sera électrifié cette fois : le village de Tansablogo/Koubri. Il est encore temps de s’inscrire pour le Gala et de profiter d’un moment d’échanges, de rencontres, de plaisir et de générosité à la fois.

Pour en savoir plus :

Sélinkégny est un village malien en zone sahélienne de la commune de Bafoulabe (qui en compte 29) dans la région de Kayes (Afrique de l'Ouest) et compte plus de 6000 habitants. Il dispose depuis seulement cette année d'une mairie annexe chargée de la réalisation des documents administratifs d'état civil. Jumelé avec la ville de Roncq (Hauts-de-France) depuis 1987, le village de Sélinkégny a pu bénéficier de la construction d'un Centre de Santé Communautaire (CSCOM) avec une pharmacie, une maternité, une salle d'hospitalisation et de récupération géré et animé par 6 personnes qualifiées. Le village dispose aussi d'une école comprenant 6 classes du premier cycle et 3 classes du second cycle (collège). Les principales activités économiques du village sont de subsistance: agriculture (arachides, mil, millet, manioc), élevage (poules, chèvres, bovins, ânes), commerces, artisanat, maraîcher (3 espaces totalisant 2 hectares), carrière d'extraction de marbre et usine de carrelage. Le village est desservi par une route nationale en liaison avec la capitale régionale de Kayes et qui se prolonge vers le Sénégal. Les principaux besoins du village s'articulent autour du désencombrement des salles de classe (120 élèves en moyenne par classe), de la scolarisation des filles (seulement une fille sur dix termine le collège) et du manque crucial de fournitures scolaires aussi bien pour les enseignants que pour les écoliers. Cependant, le principal besoin restait l'électrification du village. Sans électricité, il ne peut y avoir d'activités économiques modernes. Sans électricité, des soins de santé de qualité ne peuvent pas être fournis. Sans électricité, il n'était pas facile pour les écoliers de suivre une scolarité normale, dans des conditions convenables.