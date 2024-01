Mali : un ex-ministre et des responsables de la société d’énergie écroués

La justice malienne a déféré plusieurs responsables de l’entreprise Énergie du Mali, poursuivis pour « atteinte aux biens publics ». De même, un ancien ministre a été envoyé en prison pour les mêmes raisons.

C’est une affaire de malversations présumées qui secoue actuellement le Mali. Un ancien ministre et plusieurs cadres de la société nationale Énergie du Mali ont été placés sous mandat de dépôt par la Cour suprême. Ces responsables sont poursuivis pour « atteinte aux biens publics » dans une affaire présumée de malversations.

« Treize personnes ont été inculpées et mises sous mandat de dépôt, dans la nuit de lundi à mardi, par la Cour suprême, pour faux, usage de faux, atteinte aux biens publics », a indiqué une source de l’AFP. Celle-ci précise que les poursuites sont engagées dans une affaire d’achat de groupes électrogènes en vue de fournir de l’électricité à ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Arrestation de l’ex-ministre de l’Énergie

Parmi les personnes mises aux arrêts figurent Seydou Traoré, l’ex-ministre des Mines et de l’Énergie ainsi que deux anciens directeurs de la société Énergie du Mali. De même, plusieurs employés de la société nationale chargée de fournir de l’électricité aux populations ont été interpellés, en même temps que des opérateurs économiques.

Sur une population de près de 22 millions d’habitants, seules quelque 11 millions de Maliens ont accès à l’électricité, soit la moitié des citoyens maliens. La fourniture d’électricité est de plus en plus chaotique, plongeant les populations dans une situation d’exaspération totale. Malgré les efforts fournis par les différents gouvernements dans le cadre d’appuis budgétaires, la société EDM s’enlise avec une dette de l’ordre de 200 milliards de FCFA.

Mises en garde d’Assimi Goïta

Pire, l’entreprise nationale ne parvient plus à assurer la couverture en électricité de plusieurs localités maliennes et même de la capitale, Bamako. Des délestages sont récurrents et ces coupures peuvent durer jusqu’à 12 heures, dans certains quartiers de Bamako. Il arrive que des populations passent une nuit entière dans le noir, faute d’électricité.

Lors de ses vœux de fin d’année, le président de la Transition malienne avait déploré que « cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique ». Assimi Goïta avait d’ailleurs promis d’améliorer la fourniture de l’électricité non sans mettre en garde qu’il restera intransigeant sur la lutte contre la corruption.