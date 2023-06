Mali : le taux de participation au référendum constitutionnel évalué à 38% (Officiel)

Le taux de participation au référendum constitutionnel, tenu le 18 juin, au Mali, est évalué à 38%. Cette annonce a été faite par Me Moustapha Cissé, président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE).

Au Mali, la commission électorale a annoncé le taux de participation au référendum constitutionnel. « À ce stade de la centralisation des résultats de l’intérieur et de l’étranger, le taux de participation est de 38% », a déclaré Me Moustapha Cissé. Il a ajouté que « 24 000 bureaux de vote sur un total de 24 416 ont été traités ».

Ce pourcentage, relève l’Autorité, pourrait évoluer en raison de la poursuite du dépouillement. « Ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin 2023 et est susceptible d’évoluer favorablement avec l’arrivée continue des résultats de la prise en compte, dans le décompte final, du vote anticipé des forces de défense et de sécurité déroulé une semaine plus tôt », ajoute la même source.

Referendum entaché d’irrégularités

Les Maliens ont participé au referendum de dimanche « pour s’exprimer sur le projet de la nouvelle Constitution ». A l’exception de Kidal, une ville située dans le Nord et contrôlé par la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Les rebelles ont refusé la tenue du referendum dans cette ville en raison de la non prise en charge des « dispositions principales de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu de processus d’Alger ».

Cet exercice démocratique a été entaché d’irrégularités, parmi lesquelles l’enlèvement des cadres de la centrale électorale par les rebelles et la fermeture des bureaux avant la fin du referendum. 48 heures après sa tenue, des forces socio-politiques ont dénoncé « le rejet, par la Cour Constitutionnelle, des requêtes argumentées, relatives à l’annulation du décret de convocation du collège électoral » pour le référendum.