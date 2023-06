Mali : des agents électoraux enlevés, battus, ligotés, lors du référendum

Le scrutin référendaire organisé, hier dimanche, au Mali n’a pas manqué d’incidents. Des agents électoraux ont en effet été enlevés là où d’autres se sont fait battus.

Les Maliens étaient aux urnes, ce dimanche 18 juin 2023, pour s’exprimer sur le projet de la nouvelle Constitution. A l’exception de la ville de Kidal contrôlée par la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), tout le pays a voté. Un scrutin référendaire qui a vu les organisateurs déplorer un certain nombre d’incidents majeurs.

Au total, trois missions principales d’observation ont été déployées sur le territoire malien. En l’absence d’observateurs internationaux. Il s’agit de la Cour constitutionnelle, de la Coalition pour l’observation citoyenne des élections au Mali (Cocem), la Mission d’observation des élections aux Mali (Modèle-Mali). Et ces missions d’observations ont relevé des cas d’enlèvement d’agents électoraux.

Des agents électoraux enlevés, battus et ligotés

« Des agents électoraux notamment le Président et les assesseurs du bureau de vote de Taga dans la commune de Femaye, cercle de Djenné région de Mopti ont été enlevés par des individus armés, les présidents des bureaux de vote N’godjila et Manialé dans la commune de Kala Siguida, cercle de Niono région de Ségou ont également été enlevés par des hommes armés », a déclaré Ibrahima Sangho, chef de mission de la Modèle-Mali, qui a déployé 3 075 agents.

« Des agents électoraux ont été aussi battus et ligotés à Tondidarou Saré dans le cercle de Niafunké, par des inconnus et leurs téléphones emportés », a poursuivi Ibrahima Sangho, précisant que des urnes ont été emportées par des hommes armés à Kolomina, Digue, Sébougou et à Koronga, dans le cercle de Nara dans le Sud-Ouest du Mali.

Des bureaux fermés pour menaces terroristes

Par ailleurs, toujours selon la mission, des bureaux de vote de N’dola et Tièmaba dans le cercle de Niono, région de Ségou, située dans le centre du Mali, ont été fermés en cours de journée, en raison de menaces terroristes. En outre, relève M. Sangho, le dépouillement de quatre bureaux de vote de Youwarou-Ouro dans la région de Mopti a été transféré au centre AmadouFaye de Youwarou. Ce, pour des raisons de sécurité.

Les résultats de ce référendum, baromètre de la popularité du régime d’Assimi Goïta, seront proclamés sous 72 heures. Rappelons que le nouveau projet constitutionnel renforce les pouvoirs du président de la Transition, crée un Sénat, réhabilite les autorités traditionnelles, absout les auteurs des coups d’État perpétrés avant son adoption. Autre point essentiel est qu’il érige les langues maliennes en langues officielles et relègue le français relégué en langue de travail.