Mali : Sidiki Diabaté a-t-il violenté Bijou Siraba ?

Alors que le musicien a été interpellé par les autorités maliennes, lundi 21 septembre, la question de savoir si son ancienne compagne, Bijou Siraba, n’a pas quitté Sidiki Diabaté du fait de sa violence est soulevée.

L’affaire fait grand bruit dans le monde, car elle implique un chanteur mondialement connu et qui a, jusque-là conquis le cœur des amoureux de la bonne musique. Sidiki Diabaté, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été épinglé par les autorités maliennes, pour violences et voies de faits, suite à des coups et blessures volontaires.

Des témoignages racontent que sa compagne, Mariam Sow, aurait subi les assauts violents de son compagnon. , le chanteur de renommée internationale. En plus de se faire battre par la star malienne, Mariam Sow aurait été séquestrée, pendant plus de deux mois, dans la maison de Sidiki Diabaté, dans l’intention de cacher ses blessures.

Les témoignages font état de coups de poing, ceinture, cravache, tout y passait. Ne pouvant plus supporter cette maltraitance, Mariam Sow finit par fuguer. Le scandale est ébruité par une amie de la jeune fille qui a pris l’option de mettre en ligne des images qui ont meurtri le monde entier. Vivre avec Sidiki Diabaté aura été l’horreur pour cette femme.

Partant de cette affaire, certains se sont posés la question de savoir si la commerçante et femme d’affaires, Bijou Siraba, n’a pas quitté Sidiki Diabaté tout simplement parce qu’elle a refusé de subir les assauts violents du chanteur malien qui a désormais très mauvaise réputation, notamment avec le mauvais traitement réservé à ses compagnes. Bijou Siraba a-t-elle été violentée par Sidiki Diabaté ?

La femme d’affaires qui, aux dernières nouvelles, se trouverait à Dakar, au Sénégal, où elle exerce une bonne partie de son business, le commerce notamment, est très attendue sur cette question.