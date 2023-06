Mali, Référendum constitutionnel : vote anticipé des militaires

Le Mali organise un référendum constitutionnel, le 18 juin 2023. Dans ce cadre et conformément à l’usage, les militaires ont accompli leur devoir, ce dimanche, soit une semaine avant les civils.

Les militaires maliens ont voté par anticipation, ce dimanche, pour le compte du référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin 2023. Une participation massive de la part des hommes en uniforme avec en tête leur chef, le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense. Il a confié quelques mots à la presse après avoir accompli ce devoir patriotique : « C’est un sentiment du devoir accompli. Nous constatons le bon déroulement du scrutin. Il n’y a pas de difficultés majeures ni d’incidents à signaler. Aujourd’hui, une étape importante vient d’être franchie ».

Le scrutin, qui s’est déroulé dans plusieurs régions du pays, ne s’est pas tenu dans le camp de l’armée reconstituée, à Kidal. Cela est dû au fait que l’ex-rébellion, toujours maîtresse de la ville, n’est pas favorable à la réforme constitutionnelle. Selon les autorités maliennes, des discussions sont en cours afin que les civils vivant à Kidal puissent au moins participer au référendum, le dimanche prochain.

Le gouvernement en campagne pour le « oui »

La veille du vote des militaires, le ministre d’État malien en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga, responsable du Collectif des acteurs institutionnels pour un « oui massif », était devant la presse avec toute son équipe composée du ministre de la Refondation de l’État, Ibrahim Ikassa Maïga, et des responsables de diverses structures étatiques. L’objectif était d’exposer le plan de campagne du collectif pour susciter une forte adhésion des Maliens au projet constitutionnel.

Dans ce sens, des interventions médiatiques et des meetings sont prévus dans diverses localités du pays. Mercredi 14 juin, l’équipe va se déployer simultanément à Mopti, Tombouctou et Gao, puis à Kayes, Koulikoro et Sikasso, le lendemain. Cette campagne sera clôturée par un géant meeting qui se tiendra au stade du 26 mars de Bamako, le vendredi 16 juin.

