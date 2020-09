Mali : Oumou Sangaré charge Sidiki Diabaté

L’affaire « Diabaté le batteur de femme » suscite les réactions de plusieurs personnalités, dont la Star pop malienne, Oumou Sangaré. Après avoir affolé la Toile par une vidéo soutenant Sidiki Diabaté, arrêté suite à des accusations, l’impliquant dans les violences conjugale; la chanteuse de 52ans est revenue sur ses déclarations afin de dissiper tout malentendu.

Dans un communiqué publié sur ses pages, après avoir constaté que sa vidéo a suscité un coup de tolet sur la toile. La star de 52 ans est revenue sur ses propos, indiquant « que mes propos ne soient pas déformés et je m’excuse si j’ai blessé certains d’entre vous ce n’est pas le but ».

https://twitter.com/OumouSangare/status/1308600694711169024?s=20

Pour la diva malienne, « les violences faites aux femmes n’ont pas leur place chez nous et je ne cautionnerai en aucun cas de tels actes peu importe qui les commet. Il y a une seule et unique victime dans cette histoire, c’est Mamasita. Je m’excuse auprès de toi pour les agissements dont tu as été victime, aucune femme ne doit être rabaissée de la sorte et aucune femme ne doit subir ça ». Une réaction qui met au clair la position de celle qui est considérée comme l’ambassadrice du Wassoulo, cette musique traditionnelle populaire en Afrique de l’Ouest.

A ceux qui pensent qu’Oumou Sangaré a pris position en faveur de son collaborateur Sidiki Diabaté, impliqué dans les violences conjugales , l’auteure du célèbre tube « Acoustic » précise : « Il est important pour moi de parler en tant que femme mais surtout en tant que mère. Sidiki est un fils pour moi, quand il agit bien, je le félicite; mais je n’accepterai pas qu’il ait un mauvais comportement envers qui que ce soit. Le pouvoir et la notoriété n’excusent rien, mais je suis obligée, en tant que mère de demander pardon pour lui tout en condamnant ce qui a été fait ».

Sidiki Diabaté a été arrêté, à Bamako, au Mali, suite à des actes de violences commis à l’encontre de sa compagne, qui serait d’origine guinéenne, Mariama Sow. L’affaire défraie la chronique au plan mondial, avec des vagues d’indignations ayant déclenché une vive polémique sur la Toile.