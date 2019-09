Mali : neuf braqueurs nigérians arrêtés

Le commissariat de police de Kalaban Coro amis aux arrêts neuf braqueurs, tous de nationalité nigériane. C’était ce dimanche 15 septembre à Magnambougou, une localité de Bamako.

Neuf braqueurs nigérians se sont retrouvés entre les mailles de la police malienne dimanche dernier. Spécialistes des vols, des braquages à mains armées et des opérations sur motos « apaches », ces derniers ont été arrêtés par la police de Kalaban Coro. D’après les informations communiquées à la police, lesdits délinquants sévissaient régulièrement dans la localité de Magnambougou. Leur dernière opération date du samedi 14 septembre, alors qu’ils dépossédaient leurs victimes d’un sac contenant une somme non négligeable.

La police à la rescousse des populations

Les arrestations de ces braqueurs font suite aux multiples plaintes reçues par le poste de police concernant des individus opérant sur des motos « apaches ». De plus, la police a eu vent de la présence de ces individus à Magnambougou. Une descente sur le terrain et une opération rondement menée ont permis de démanteler le réseau et de mettre hors d’état de nuire ces braqueurs. Outre ces arrestations, des motos et des outils utilisés lors des opérations ont été saisis.

Il faut préciser que pour réussir leurs braquages, ces individus s’organisaient en deux groupes. D’un côté, figuraient ceux qui surveillaient les clients allant retirer de fortes sommes à la banque, et de l’autre, ceux qui les interceptaient afin de leur dérober leur argent.

Ces arrestations ont également été possibles grâce à la franche collaboration de la population, ce que n’a pas manqué de souligner la police.