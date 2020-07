Mali : L’EUTM forme à l’Armée de l’Air

Douze militaires de l’Armée de l’Air dont 2 du personnel féminin ont bouclé leur formation en logistique et magasinage aéronautique. Ils ont reçu leur attestation, ce vendredi 10 juillet 2020, à la Base 101 de Senou. La cérémonie a été coprésidée par le chef d’état-major de l’Armée de l’Air le général Souleymane Doucouré et le Commandant de l’EUTM, le général Frantisek Ridzak.

Ces sous-officiers et militaires du rang ont appris des connaissances sur les grands principes et définition de la logistique du magasinage aéronautique, la tenue du magasin, des pièces et du consommable destiné aux aéronefs, la réalisation de suivi précis et fidèle des stocks de pièces, la commande et la gestion des mouvements de pièces au travers de l’utilisation des différents formulaires et documents adéquats.

Le commandant de l’EUTM, le général Frantisek Ridzak, a félicité les stagiaires pour leur motivation et leur volonté ferme pour le résultat obtenu. Selon lui, cette réussite témoigne la disponibilité et la détermination sans faille des instructeurs pendant la formation.

Le chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le général Souleymane Doucouré, a remercié l’EUTM pour tout son soutien dans le cadre de la formation, durant 5 jours. Il a souligné que cette formation vient à point nommé. Ces éléments ont un rôle crucial dans la chaîne de l’aviation. Ils assurent la conservation des pièces de rechange des aéronefs. Le général Doucouré a exhorté les récipiendaires à mettre à profit les connaissances acquises.