Mali : disparition de l’opposant Soumaïla Cissé, ce que l’on sait

Alors qu’il était en campagne électorale en vue des élections législatives prévues dimanche, Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition malienne, ainsi que des membres de sa délégation ont été portés disparus, enlevés par des hommes armés, qui auraient abattu son garde du corps. Les détails



Disparu depuis le mercredi 25 mars 2020 aux environs de 15h30 suite à une attaque perpétrée contre son convoi entre Saraféré et Koumeira dans le cercle de Niafunké, alors qu’il était en campagne électorale en vues du scrutin législatif de dimanche, Soumaïla Cissé est toujours introuvable.

Selon les dernières informations fournies par la cellule de crise de son parti, Soumaïla Cissé et ses collaborateurs ont été enlevés par des hommes armés dont on ne connaît pas, pour l’heure, l’identité. Ce qui rend difficile la situation est le fait que cet enlèvement n’a toujours pas été revendiqué. Tout au plus, il a été indiqué que le rapt a eu lieu dans une zone de prédilection de djihadistes.

Me Demba Traoré, chargé de la communication du parti de Soumaïla Cissé, l’URD, a fait face à la presse, ce jeudi 26 mars 2020. Il a détaillé que leur leader et sa délégation composée de 12 personnes ont quitté le village de Saraféré vers les coups de 15h30, la veille, mercredi, dans le but de rallier une autre localité. En cours de route, les deux véhicules de la délégation ont subi des tirs ayant fait deux blessés et un mort, le garde du corps de l’opposant.

Me Traoré, qui confirme que Soumaïla Cissé et les six autres membres de la délégation ont été enlevés, avoue que « pour le moment, le chef de file de l’opposition n’est pas libre. Nous n’avons pas d’informations qui attestent qu’il a été libéré. Les ravisseurs n’ont pas réclamé de rançon ». Il ajoute que le Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé, s’est engagé à la recherche du Chef de file de l’opposition.

Me Demba Traoré a précisé que le ministre de la Sécurité, les forces étrangères de Barkhane et la MINUSMA ont été saisis afin qu’ils tentent tout leur possible pour retrouver leur leader, sain et sauf.