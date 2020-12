Mali : décès de l’opposant Soumaïla Cissé du Covid-19 (Vidéo)

Le chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé, est décédé des suites du Coronavirus, ce vendredi 25 décembre 2020, en France. D’abord hospitalisé à Niamey au Niger, il sera transféré à l’hôpital américain de Paris, où il rendra l’âme.

Soumaïla Cissé avait été kidnappé le 25 mars, alors qu’il était en campagne pour les Législatives dans son fief électoral de Niafounké, dans la région de Tombouctou, dans le Nord-ouest du Mali. Il sera libéré le jeudi 8 octobre 2020, en même temps que le dernier otage français dans le monde, Sophie Pétronin.

Les libérations de Soumaïla Cissé et Sophie Pétronin intervenaient après celle de plus d’une centaine de prisonniers « djihadistes », le week-end d’avant leur libération, sur le territoire malien. Chef de l’opposition parlementaire et deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle, Soumaïla Cissé n’aura pas l’occasion de tenter une nouvelle fois sa chance, alors qu’il était pressenti prochain du Mali après cette Transition incarnée par les militaires.