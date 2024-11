Mali : Choguel Maïga démis de ses fonctions

Choguel Maïga vient d’être démis de ses fonctions de Premier ministre du Mali. Une décision qui était attendue après la dernière sortie médiatique de l’homme, qui a suscité beaucoup de remous dans le pays.

La nouvelle est tombée ce soir. On savait que cela finirait par arriver d’un moment à l’autre, depuis sa sortie musclée contre les militaires au pouvoir, samedi dernier. Choguel Kokalla Maïga vient d’être démis de ses fonctions de Premier ministre. Un décret signé du Président Assimi Goïta et lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la Présidence décharge le Premier ministre et emporte avec lui le gouvernement.

Une suite logique des propos virulents du Premier ministre contre la junte

Samedi dernier, le désormais ex-Premier ministre avait profité de la célébration du premier anniversaire de la reprise de Kidal pour dresser un véritable réquisitoire contre le régime du Président Assimi Goïta. Devant un public visiblement acquis à sa cause, le Premier ministre a vitupéré contre le régime militaire qui ne respecte pas la durée prévue pour la transition et qui le met à l’écart. « La transition était censée prendre fin le 26 mars 2024, mais elle a été reportée sine die, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement », a déclaré Choguel Maïga.

« Le Premier ministre d’un pays ne peut pas apprendre dans les médias que les élections ont été reportées. C’est à la télé que les ministres ont appris que les élections ont été reportées », a-t-il protesté. Et d’ajouter : « L’objectif de la conférence d’aujourd’hui, c’est de faire en sorte que tout le monde comprenne que, là où il y a des erreurs, qu’on se ressaisisse. Les Maliens n’accepteront jamais que ce qu’ils ont combattu revienne ».

Et maintenant ?

Ces propos qui placent Choguel Maïga presque dans la posture d’un opposant à un régime dont il était pourtant encore le chef du gouvernement ont tôt fait de susciter de nombreuses réactions dans le camp des soutiens de la junte. Ces soutiens appelaient, depuis lors, à la démission de Choguel Maïga ou tout simplement à sa mise à la porte par le chef de la transition. C’est maintenant chose faite. L’aventure qui avait commencé le 7 juin 2021 vient de prendre ainsi fin puisque le divorce est consommé entre Assimi Goïta et Choguel Maïga.

Ceci après la traversée de nombreuses zones de turbulences. Le passage à la tête du gouvernement de la transition malienne de Choguel Kokalla Maïga n’aura pas été un long fleuve tranquille. La question est maintenant de savoir ce qui se passera dans le futur. Quel sort sera réservé à Choguel Maïga ? Quelle posture sera désormais la sienne sur l’échiquier politique malien ? Bien des analystes estiment que son acte est bien calculé pour lui assurer sa survie politique. Attendons de voir.