Mali : Boureima Doumbia remporte le meilleur prix du PADEV 2020

Boureima Doumbia, le PDG de l’entreprise « Bara Muso » s’en est plutôt bien sorti à l’issue du Prix africain pour le développement. Une fois de plus, il s’est illustré de belle manière en portant haut le flambeau de l’art culinaire au Mali.

Le Prix PADEV a été institutionnalisé pour promouvoir la culture de l’effort, la qualité et l’excellence. Ce sont là quelques-unes des valeurs fondamentales sur lesquelles repose la structure de la société africaine. Cette édition 2020 a consacré Boureima Doumbia, le PDG de « Bara Musso », une entreprise malienne qui commercialise des produits culinaires composés essentiellement d’épices et de condiments naturels locaux. La compétition a permis à 70 entrepreneurs africains dans le secteur culinaire de faire montre de leurs talents et produits. C’est le Malien Boureima Doumbia qui repart cette année avec le meilleur prix.

L’art culinaire malien célébré

Pour le Mali, il s’agit d’une grande victoire car le récipiendaire du Prix PADEV 2020 n’a pas manqué de partager le trophée avec son équipe et la nation toute entière. Comme il l’a d’ailleurs souligné, ce prix n’est rien d’autre que la matérialisation des efforts de toute l’équipe de collaborateurs à son service. Une cérémonie de présentation a été faite à l’hôtel Salam de Bamako. Ce moment de réjouissance a permis au PDG de « Bara Musso » d’exprimer toute sa fierté vis-à-vis de son personnel. À l’heure actuelle, l’entreprise fait partie des meilleures d’Afrique.

Cette cérémonie de présentation de son prix a également permis à Boureima Doumbia d’appeler les jeunes entrepreneurs maliens à faire preuve de confiance en eux-mêmes. Pour lui, il faut dépasser ses peurs et se lancer dans l’entrepreneuriat. Le Mali ne manque pas d’icônes qui réussissent dans le secteur très concurrentiel de l’entrepreneuriat. Sur le marché des jus de fruits locaux par exemple, c’est Aïssata Diakité qui tient la palme.