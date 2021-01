Mali : Boubou Cissé reste toujours introuvable !

Le parquet malien a affirmé que l’ancien Premier ministre de l’ex-Président Ibrahim Boubacar Keita, Boubou Cissé, reste toujours introuvable, alors que les autres personnes accusées dans un nébuleux dossier, comme l’activiste Mohamed Youssouf Bathily « Ras Bath », le directeur général du PMU Vital Robert Diop, ou encore Mamadou Koné et Souleymane Kansaye, ont eux été écroués.

La justice malienne a inculpé six personnalités civiles, dont l’ancien Premier ministre Boubou Cissé. Selon l’instruction, ils seraient coupables « d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État » et « d’actions de sabotage » contre les initiatives mises en place par les autorités de transition. Si les autres personnes accusées, comme l’activiste Mohamed Youssouf Bathily « Ras Bath », le directeur général du PMU Vital Robert Diop, ou encore Mamadou Koné et Souleymane Kansaye, ont été écroués, le parquet affirme que le chef du dernier Gouvernement de l’ex-Président Ibrahima Boubacar Keïta, Boubou Cissé, reste toujours introuvable.

À ce jour, aucun détail précis sur les faits reprochés à Boubou Cissé n’a été divulgué. Le parquet se limite à des explications vagues de déplacements et de contacts suspects de la part des accusés. Cinq des six ont été placés en garde à vue, à l’exception de Dr Boubou Cissé, dont on ne sait pas où il se trouve, a indiqué le parquet. Les détails de l’affaire sont peu précis, mais elle intervient à un moment de turbulences suite à l’éviction du Président élu du Mali, Ibrahim Boubacar Keita, par de jeunes officiers de l’armée, le 18 août.

Menacée par des sanctions internationales, la junte militaire a nommé un gouvernement intérimaire censé durer 18 mois, jusqu’à la tenue des élections. Mais le désenchantement face à la lenteur des réformes s’accroît, alimenté par les accusations selon lesquelles des personnalités liées à l’armée dominent l’organe de transition. Dans sa déclaration, le parquet n’a pas utilisé l’expression « tentative de coup d’État » comme l’ont fait les avocats. Il alléguait qu’il y avait eu des actes qui « portaient atteinte à la sécurité intérieure » et des preuves sérieuses d’une « entreprise criminelle » et des « actions de sabotage » des décisions prises par les autorités de transition.

Lundi dernier, des sources sécuritaires ont déclaré qu’un certain nombre de personnes avaient été arrêtées, le 21 décembre, tandis que le bureau du procureur a déclaré qu’une « enquête préliminaire » avait été ouverte « concernant des violations de la sécurité de l’État ». Dans la période qui a précédé leur arrestation, les médias sociaux avaient évoqué un plan pour « déstabiliser » les institutions de transition post-coup d’État du Mali.

En plus du Dr Boubou Cissé, les personnes inculpées comprennent son demi-frère Aguibou Tall, qui dirige une agence liée aux télécommunications, et Mohamed Youssouf Bathily « Ras Bath », un militant et animateur radio. Les autres sont Vital Robert Diop, directeur du Pari Mutuel Urbain (PMU), une agence en charge des paris hippiques, et deux hauts responsables financiers que sont Mamadou Koné et Souleymane Kansaye.