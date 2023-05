Après la suspension, en mars 2022, de la diffusion de deux chaînes publiques françaises, RFI et de la chaîne de télévision France 24, les autorités maliennes ont averti TV5 Monde.

C’est suite à une présumée dérive du rédacteur en chef Afrique de la chaîne française que cet avertissement est tombé. Le reproche porte sur un commentaire en lien avec le rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme sur les événements de Moura. Hier lundi, la HAC (Haute Autorité de la Communication) du Mali a dénoncé des « dérives de la chaîne de télévision TV5 Monde ».

« Lecture curieuse et inadmissible » du rapport de l’ONU

« Dans son journal Afrique du 12 mai 2023, la chaîne TV5 Monde a accueilli sur son plateau, Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique, qui s’est livré à une lecture curieuse et inadmissible du Rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme sur les événements de Moura de mars 2022 », indique un communiqué de la Haute Autorité de la Communication.

Gaoussou Coulibaly, président de la HAC, qualifie cette analyse de « péremptoire, réquisitoire malveillant et jugement sans appel contre le Mali, son Armée et ses Autorités ». L’autorité a en outre ajouté que « les propos accusatoires et sans nuance du rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde violent toutes les règles de l’éthique et de la déontologie journalistique ».

« Dernier avertissement » à la chaîne

Soulignant avoir suivi avec « étonnement et indignation » la sortie du journaliste, l’autorité de régulation précise : « en guise d’analyse, M. Ndiaye se livre à une instruction à charge contre le Mali, tire des conclusions hâtives sur fond d’apologie de la haine ethnique ». Et de lancer un « dernier avertissement » à la chaine, se réservant le droit de consacrer toute suite à la dimension de la gravité des propos exprimés.

« Les propos accusatoires et sans nuance du rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde violent toutes les règles de l’éthique et de la déontologie journalistique. En guise d’analyse, M. Ndiaye se livre à une instruction à charge contre le Mali, tire des conclusions hâtives sur fond d’apologie de la haine ethnique », relève la HAC pour qui, « à aucun moment, le souci d’équilibre, du contradictoire n’a animé l’auteur de cette cabale médiatique ».

Vigilance aux relais de TV5 Monde

Condamnant « avec la dernière vigueur ce journalisme de dénigrement et de stigmatisation », la HAC A interpellé la Direction Générale de TV5 Monde sur une « dérive éditoriale visant à porter atteinte à l’image et à la réputation du Mali », l’autorité et lance un appel à la « vigilance aux Diffuseurs et à tous les exploitants de signaux qui relaient au Mali la chaine TV5 Monde ».

Cet avertissement intervient un peu plus d’un an après la décision des autorités de la Transition malienne de suspendre chaines publiques françaises. En mars 2022, en effet, le Mali a suspendu la diffusion de RFI (Radio France Internationale) et de la chaîne de télévision France 24. Bamako les avait accusées d’avoir diffusé de « fausses allégations d’exactions commises par l’armée malienne ».