Mali : attaque meurtrière contre le poste des Eaux et Forêts de Diangounté-Camara

Des individus armés non identifiés se sont attaqués au poste des Eaux et Forêts de Diangounté-Camara, ce vendredi. Cette attaque laisse un bilan provisoire de trois morts et des dégâts matériels.

Le poste des Eaux et Forêts de Diangounté-Camara situé dans le cercle de Diéma, région de Kayes, a été la cible d’une attaque meurtrière menée par un groupe d’individus armés, dans la matinée de ce vendredi. Le bilan provisoire fait état de trois morts, dont deux agents des Eaux et Forêts et un civil. L’attaque, survenue aux alentours de 11h45, a été perpétrée par une soixantaine d’assaillants arrivés à moto par l’ouest de la localité, à proximité de la radio FM Kakolo.

Selon des sources locales, les assaillants ont incendié le matériel roulant ainsi que le poste lui-même avant de prendre la fuite vers une destination encore inconnue. Alertées, les forces armées maliennes stationnées à Diéma ont été mobilisées en réponse à cette attaque, mais aucun affrontement direct avec les assaillants n’a été rapporté pour l’instant.

Une série d’attaques ciblant les postes forestiers

Ce n’est pas la première fois que le poste des Eaux et Forêts de Diangounté-Camara est pris pour cible. En avril 2023, une attaque similaire avait été menée contre ce même poste, entraînant sa destruction, mais sans faire de victimes à l’époque. Cette nouvelle attaque s’inscrit dans un contexte de violences répétées visant les infrastructures des Eaux et Forêts au Mali.

En octobre 2022, le poste des Eaux et Forêts de Katiéna, dans la région de Ségou, avait également été attaqué, causant la mort de deux personnes, dont le chef de poste. Ces attaques successives mettent en évidence la vulnérabilité des services forestiers face aux groupes armés opérant dans la région et soulignent l’urgence de renforcer leur sécurité.

Une insécurité grandissante dans la région

L’insécurité persistante dans plusieurs zones du Mali, en particulier dans la région de Kayes, témoigne de la difficulté des autorités à sécuriser l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts remarquables consentis. Les attaques contre les postes des Eaux et Forêts peuvent être interprétées comme une tentative des groupes armés d’affaiblir la présence étatique et de s’assurer un contrôle sur les ressources naturelles locales.

Les autorités maliennes, ainsi que les Forces de défense et de sécurité, sont appelées à intensifier leurs efforts pour protéger ces infrastructures stratégiques et assurer la sécurité des agents sur le terrain. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de cette attaque et éviter de nouveaux incidents de ce type.