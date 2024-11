Mali : arrestation du PDG de la compagnie minière australienne Resolute

L’arrestation du PDG de la compagnie minière australienne Resolute, Terence Holohan, au Mali, met en lumière les tensions croissantes entre les autorités maliennes et les entreprises étrangères dans le secteur aurifère.

Terence Holohan, PDG de la compagnie minière australienne Resolute, ainsi que deux de ses collaborateurs, ont été interpellés dans un hôtel de la capitale malienne. Le groupe, lieu pour des discussions liées à des différends financiers avec les autorités maliennes, a été placé en garde à vue au pôle économique. Accusés de « faux présupposés » et d’« atteinte aux biens publics », ces cadres de Résolu se retrouvent au cœur d’un litige qui semble mettre en jeu bien plus qu’une simple affaire commerciale.

La mine d’or de Syama : enjeu de pouvoir

Située dans le sud-ouest du Mali, la mine d’or de Syama est une source de revenus considérables pour le pays. Resolute, qui détient 80 % des parties de cette mine, est accusée de pratiques financières douteuses et de dettes impayées vis-à-vis de l’État malien. Dans ce contexte, la junte malienne, en quête de souveraineté sur les ressources nationales, voit dans cette affaire l’opportunité d’affirmer son autorité face aux entreprises étrangères.

Depuis son accession au pouvoir en 2020, la junte malienne a fait de la lutte contre la corruption et de la reprise en main des richesses nationales un pilier de son action. Ce renforcement de position vis-à-vis des entreprises étrangères, en particulier dans le secteur aurifère, s’inscrit dans une volonté de restaurer le contrôle du pays sur ses ressources. Résolument tournées vers un partenariat avec la Russie et d’autres alliés non occidentaux, les autorités maliennes semblent déterminées à imposer leurs propres règles et à protéger leurs ressources stratégiques.

Un message aux entreprises minières étrangères

Le Mali, troisième producteur d’or d’Afrique, dépend de l’exportation de ce métal précieux, qui représente environ 75 % des recettes à l’exportation et contribue à un quart de son budget national. Cette richesse attire les investisseurs étrangers mais devient aussi source de tension avec le pouvoir actuel. L’arrestation du PDG de Resolute sonne comme un avertissement aux autres compagnies : la junte malienne ne tolérera plus les pratiques commerciales qui, selon elle, dépossèdent le pays de sa richesse.