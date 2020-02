Mali : arrestation de Derrick Mouma, alias Alaye Djitteye

L’escroc international connu sous le nom de Derrick Mouma au Cameroun, et Alaye Djitteye au Mali a été arrêté par les forces de l’ordre. Ce sont les éléments du Commissaire Divisionnaire Ibrahim Togola, responsable du Commissariat de police du 13e arrondissement, qui ont réussi cet exploit.

Derrick Mouma ou Alaye Djitteye selon les appellations, était très recherché par plusieurs services de police de divers pays pour de nombreuses affaires relatives aux crimes financiers. Il était question de crimes financiers au nombre desquels figuraient, la détention et la contrefaçon de monnaies, les malversations financières, l’escroquerie et un chapelet d’autres cas de fraudes fiscales. C’est ce que rapportent les premiers éléments de l’enquête à l’actif de la Brigade de recherche du Commissariat de police du 13e arrondissement. Une fois l’escroc international arrêté et soumis à un interrogatoire, les aveux ont été récoltés.

Plusieurs cartes d’identités saisies, mais pas que

Les enquêtes ont également permis de découvrir que ce criminel, manifestement panafricaniste dans l’âme, détenait de nombreuses pièces d’identité de différents pays africains. Une perquisition effectuée dans l’une de ses planques a permis la saisie de faux billets en devises étrangères (Dollars US, Euro) et FCFA. Des faux documents ont également été trouvés, tels que des passeports, carte d’identité consulaire, carte nationale d’identité, etc. La moisson a été très fructueuse puisque les forces de l’ordre ont également trouvé des produits et imprimantes utilisées pour contrefaire les monnaies, de même que d’autres documents relatifs à des transferts d’argent.

Cette affaire a été l’occasion pour le Commissionnaire Divisionnaire Ibrahim Togola d’inviter la population à collaborer avec les forces de l’ordre afin de lutter plus efficacement contre l’insécurité.