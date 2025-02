Mali : l’armée traque Abou Mariama après l’attaque meurtrière de Gao

Après l’attaque meurtrière de Gao qui a coûté la vie à 25 civils, l’armée malienne lance une vaste opération pour traquer Abou Mariama et ses hommes.



La situation s’intensifie au Mali alors que l’armée malienne déploie une vaste opération pour capturer Abou Mariama, chef présumé du groupe armé responsable de l’attaque sanglante du 9 février 2025 sur l’axe Gao-Ansongo. Cette embuscade, qui a coûté la vie à 25 civils, a déclenché une riposte massive des Forces armées maliennes (FAMA), bien décidées à neutraliser cette menace.

Une attaque meurtrière qui a ébranlé le pays

Le 9 février, des hommes lourdement armés ont attaqué un convoi civil escorté près de Kobé, à une trentaine de kilomètres de Gao. L’attaque a tué 25 personnes, principalement des jeunes orpailleurs étrangers, et blessé 13 autres. L’armée malienne a immédiatement riposté, obligeant les assaillants à se replier. Avant leur fuite, ces derniers ont incendié trois véhicules civils. Cet événement tragique a une fois de plus mis en évidence la vulnérabilité de l’axe RN-17, régulièrement ciblé par des groupes terroristes affiliés à l’État islamique au Sahel (EI-S).

Une riposte militaire d’envergure

Dès le lendemain, l’état-major général des armées a lancé des frappes aériennes et des opérations terrestres ciblées pour éliminer les responsables de l’attaque. Le 10 février, un raid aérien a détruit un véhicule logistique lié aux assaillants au sud-est de Gourma Rarhous, dans la région de Tombouctou. L’explosion qui a suivi a confirmé la présence d’explosifs, tuant plusieurs combattants ennemis.

Dans la foulée, une offensive terrestre a permis de démanteler un refuge utilisé par les hommes d’Abou Mariama pour le transit et le ravitaillement à Tin-Eidine, à 36 km au nord-est d’Ansongo. Les soldats ont neutralisé un terroriste et capturé un autre. Au total, l’armée affirme avoir découvert 19 corps de terroristes et saisi un important stock d’armes et de matériel de guerre.

Une stratégie de sécurisation à long terme

L’armée malienne renforce ses opérations dans le cadre d’une stratégie plus large visant à sécuriser l’axe Gao-Ansongo et, plus généralement, le nord du Mali. Face à la recrudescence des attaques terroristes visant aussi bien les civils que les forces de sécurité, les autorités maliennes veulent intensifier la présence militaire.

Deux jours avant l’attaque du convoi, un Malien de la diaspora a été enlevé sur cette même route, illustrant l’urgence de renforcer les mesures de sécurité. L’état-major des FAMA entend poursuivre les ratissages et traquer sans relâche Abou Mariama et ses hommes afin de restaurer la stabilité dans cette zone sous haute tension.