Mali : Abdoulaye Maïga succède à Choguel Maïga à la Primature après une cérémonie sobre

Ce vendredi, il y a eu passation de service entre les Premiers ministres sortant et entrant au Mali. Abdoulaye Maïga prend ainsi les rênes de la Primature.

24 heures après sa nomination à la Primature, le général Abdoulaye Maïga est installé dans ses nouvelles fonctions. Cela a eu lieu lors d’une cérémonie de passation entre lui et son prédécesseur, Choguel Maïga. Selon les services de communication de la Primature, la cérémonie a été marquée par des échanges empreints de respect et de cordialité entre les deux hommes.

Une cérémonie de passation très sobre

La cérémonie s’est déroulée en toute simplicité, en présence du directeur adjoint de cabinet par intérim de la Primature, Youssouf Sanogo. « J’ai fait de mon mieux pour donner satisfaction aux Maliens. Si j’ai réussi, c’est grâce à vous », a déclaré Choguel Maïga, s’adressant à ses désormais anciens collaborateurs. À l’attention de ces derniers, Choguel Maïga a ajouté : « Travaillez avec le même engagement pour accompagner les autorités actuelles et veillez à toujours mettre le Mali au centre de toutes vos actions ». Et d’ajouter : « Vous connaissez déjà le fonctionnement de la machine. Je vous remercie et vous souhaite bon courage ».

Choguel Maïga n’a pas manqué de prodiguer des conseils à ses anciens collaborateurs : « Ayez toujours à l’esprit la réussite du Mali et la pérennisation de l’Alliance des États du Sahel (AES). Les ennemis sont aux aguets ». Prenant la parole au nom de ses collègues, le directeur adjoint de cabinet par intérim de la Primature, Youssouf Sanogo, a répondu : « Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Mali. Veuillez nous pardonner pour les erreurs que nous avons pu commettre. Nous allons continuer à servir le Mali avec engagement ».

Un nouveau gouvernement déjà formé

La rupture entre Choguel Maïga et les militaires au pouvoir au Mali était devenue inévitable après les déclarations fracassantes faites par le Premier ministre, samedi dernier. Tout Premier ministre qu’il était encore, Choguel Maïga avait vertement critiqué les autorités militaires à qui il a reproché le non-respect du calendrier de la transition ainsi que sa mise à l’écart dans la gestion des affaires importantes de l’État.

La décision de son limogeage intervient alors dans la soirée du mercredi 20 novembre 2024. Elle sera suivie de la nomination de son successeur dès le lendemain. Là aussi, les choses sont allées très vite, puisque la nouvelle équipe gouvernementale a été composée dans la même journée. La majorité des figures clés du précédent gouvernement ont été reconduites.