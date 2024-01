Mali : 73 morts dans l’effondrement d’une mine d’or

Dans un tragique accident survenu le 19 janvier 2024, l’effondrement d’une mine d’or à Kobadani, Mali, a ôté la vie à 73 personnes selon les derniers chiffres. Cet incident soulève des questions cruciales sur la sécurité dans les mines artisanales et les conséquences socio-économiques pour les communautés rurales.

L’effondrement tragique de la mine d’or de Kobadani, dans la région de Koulikoro, à près de 100 km de Bamako au Mali, a entraîné la mort de plus de 70 orpailleurs le 19 janvier. La catastrophe s’est produite quand une paroi d’une galerie d’extraction s’est effondrée, emprisonnant des dizaines de mineurs à l’intérieur.

Malgré la rapidité du déploiement des secours, les conditions difficiles sur le site ont rendu les opérations de sauvetage particulièrement ardues. Les corps des victimes ont été récupérés de la mine durant les jours suivants l’accident.

Le gouvernement d’Assimi Goïta, a exprimé sa profonde tristesse et adressé ses condoléances aux familles éplorées. Il a aussi invité « les communautés vivant près des sites miniers et les orpailleurs à un respect scrupuleux des exigences de sécurité et à travailler dans les seuls périmètres dédiés à l’orpaillage ».

Les causes de l’accident

Bien que les causes précises de l’effondrement de la mine de Kobadani n’aient pas encore été officiellement établies, des experts suggèrent que plusieurs facteurs pourraient en être à l’origine, tels que la fragilité des sols, l’emploi de techniques d’extraction inadéquates et la présence de travailleurs non qualifiés.

L’orpaillage artisanal, courant au Mali, s’exerce souvent dans des conditions précaires. Les mineurs travaillent dans des galeries exiguës et mal éclairées, équipés de manière rudimentaire, et sont exposés à divers risques sanitaires, incluant la silicose et l’exposition au mercure.