Malgré les attentats, le pape François ira en Egypte

Le pape François maintient son déplacement en Egypte, après le double attentat qui a endeuillé les chrétiens égyptiens le dimanche des Rameaux. L’enjeu de ce déplacement se situe, surtout compte tenu du contexte, au niveau du renforcement de la protection des chrétiens égyptiens, lors de la rencontre avec le Président Al-Sissi.

« A ma connaissance, le pape maintient son voyage (…). Savoir si l’on peut rassembler des milliers de personnes qui pourraient être l’objet d’un attentat, il faut peser le pour et le contre. C’est évident et c’est une question que le pape se pose. Connaissant le pape, je pense qu’il va y aller. Le dialogue islamo-chrétien a besoin de cette normalisation des relations entre le Saint-Siège et l’université Al-Azhar et puis pour visiter aussi la communauté chrétienne qui passe par des moments difficiles », a affirmé à RFI le cardinal Jean-Louis Tauran ce 10 avril 2017.

Même si ce voyage est à haut risque pour le souverain pontife, les sujets majeurs à traiter en valent bien la peine, indique l’entourage du pape, qui évoque le dialogue interreligieux, avec l’imam d’Al-Azhar, qui fera office de symbole. « Le message c’est que oui, il est possible de vivre ensemble, chrétiens et musulmans peuvent vivre ensemble, dans la mesure où tous les croyants sont des citoyens. On doit apporter à la société dans laquelle on vit des valeurs qui font que la société devient un lieu où l’on peut s’épanouir à égalité », souligne Jean-Louis Tauran.