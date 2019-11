Mahaleo for ever – Tsy misy ny doria

Le groupe Mahaleo vient de perdre deux de ses membres ces derniers jours, Fafa à la voix inoubliable le 20 octobre et Dadah le poète auteur-compositeur prolifique le 3 novembre. L’équipe de Laterit productions partage la grande tristesse de Dama, Bekoto et Charle, de leurs familles et des fans. Après la veillée au Palais des Sports aujourd’hui, les obsèques de Dadah auront lieu Jeudi 7 novembre à 9h, la cérémonie religieuse au temple FJKM Katedraly d’Analakely avant l’inhumation dans le caveau familial à Betafo (Antsirabe).

Nous avons appris à connaître le groupe culte de Madagascar lors du tournage du film « Mahaleo » de Paes & Rajaonarivelo, qui fait un portrait de l’île à travers la poésie de leurs chansons et l’engagement de leurs vies quotidiennes. Ils ont continué à accompagner notre vie depuis, comme celle de beaucoup de Malgaches. En 2007, nous les avons à nouveau filmés lors de leurs 2 concerts historiques à l’Olympia. En 2011, nous avons publié le livre d’entretiens avec Fanny Pigeaud.

Pour (re)découvrir l’histoire du groupe depuis 1972 dans des entretiens avec Fanny Pigeaud dans le livre Mahaleo 40 ans d’histoire(s) de Madagascar.

Un hommage en France sera organisé prochainement, vous pouvez nous contacter pour être tenu au courant ou vous y associer.

TSY MISY NY DORIA

Hiara-hiaina ny andro androany

ho toy ny andro farany

Hiara-higoka izay mety ho mamy

mandra-pahalefin’ny tarany

Ny maso hikimpy tsy hahita

Ho tapitra ny fofonaina

Hanenenana izay tsy vita

fa raha any ankoatra tsy ho ilaina

Satria ny vintana sy anjara

no mamaritra ny dia

Ny hoavy tsy voatery

ho tonga lafatra

satria tsy misy ny doria

Ny ampitso fanontaniana

Mety ho vatana mangatsiaka

Hiara-hioty

izay zava-tiana

dieny mbola eo anilany

Satria ny vintana sy anjara

no mamaritra ny dia

Rahampitso

ny lalantsika mety hizara

satria tsy misy ny doria

Satria ny vintana sy lahatra

mety hamaritra ny dia

Rahampitso

ny lalantsika mety hizara

satria tsy misy ny doria

RIEN N’EST ETERNEL

Vivre ensemble ce jour, cette heure

comme si c’était la dernière

Savourer intensément sa douceur

Jouir de l’ultime rai de lumière

Nos yeux se fermeront à jamais

Un jour notre souffle s’arrêtera

On regrettera ce qu’on n’a pas fait

Ce sera inutile dans l’au-delà

Car c’est le sort et le destin

qui dessinent notre chemin

L’avenir pourrait

se montrer cruel

Car rien est éternel

Le futur restera un mystère

Nos corps finiront en cadavres glacés

Il faut cueillir

nos passions éphémères

tant qu’elles sont à notre portée

Car c’est le sort et le destin

qui dessinent notre chemin

Demain,

nos routes pourraient se séparer

Car rien n’est éternel

Car c’est le sort et la destinée

qui dessinent notre trajet

Demain,

nos routes pourraient se séparer

Car rien n’est éternel