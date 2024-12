Maghreb Steel : comment le géant de l’acier s’est réinventé

Premier producteur d’acier plat au Maroc avec une capacité de production de 1,2 million de tonnes par an, Maghreb Steel est passé d’une situation critique en 2019 à un redressement spectaculaire. L’entreprise, qui a réduit sa dette de 4,7 à 1,8 milliard de dirhams en quatre ans, se positionne désormais comme un acteur majeur de la transition énergétique avec un ambitieux projet d’acier vert.

Une décennie de turbulences : de la crise à la résilience

Entre 2018 et 2019, le secteur mondial de l’acier traversait une crise majeure. La surcapacité de production, conjuguée à une concurrence asiatique agressive proposant des prix jusqu’à 30% inférieurs aux coûts de production locaux, a profondément affecté Maghreb Steel. Face à ces défis, l’entreprise qui détenait alors 60% du marché marocain de l’acier plat, s’est vue contrainte d’activer une procédure de sauvegarde en 2019.

La pandémie de 2020 a d’abord aggravé la situation avec l’arrêt des chantiers et des industries. Cependant, la reprise post-Covid a créé une opportunité inattendue : les prix de l’acier ont bondi de 480 dollars la tonne en 2020 à plus de 1.200 dollars en 2021, offrant une bouffée d’oxygène à l’entreprise.

Une restructuration réussie sous l’impulsion d’une nouvelle direction

L’arrivée de Mohammed Yahya Zniber à la présidence du conseil d’administration en juin 2020 a marqué un tournant décisif. Sous sa direction, l’entreprise a engagé une restructuration profonde :

Les mesures du plan de sauvegarde 2020-2023 :

Rééchelonnement de la dette sur 10 ans

Modernisation des équipements pour 300 millions de dirhams

Optimisation des coûts de production

Formation continue des 1.600 employés aux nouvelles technologies

Cette restructuration s’est appuyée sur des mesures gouvernementales de protection commerciale, notamment des droits antidumping de 25% sur les importations d’acier laminé à chaud et à froid en provenance de Chine et de Turquie.

« Nous avons eu la chance d’avoir, pendant deux années, une envolée des cours mondiaux de l’acier qui a entraîné une amélioration de nos marges », confie dans une interview Mohammed Yahya Zniber au 360 Maroc Cette conjoncture favorable a permis d’accélérer le désendettement de l’entreprise.

Le virage vers l’acier vert : un projet structurant

Maghreb Steel se lance aujourd’hui dans un projet ambitieux : la production d’acier vert. Ce nouveau type d’acier, produit avec une empreinte carbone réduite grâce à l’utilisation d’hydrogène vert dans le processus de fabrication, répond aux exigences croissantes de l’industrie automobile et de l’électroménager en matière de développement durable.

Le projet, estimé à un milliard de dirhams, sera réalisé en partenariat avec le groupe suisse Duferco, leader mondial du négoce d’acier. Cette collaboration apportera :

Un transfert de technologie avancée

L’accès à de nouveaux marchés internationaux

Une expertise dans la production d’acier bas carbone

« L’automobile demande des grades d’acier galvanisé particuliers. Pour répondre à cette demande, nous devons nous doter d’une installation complémentaire », explique Mohammed Yahya Zniber dans son interview. La nouvelle unité de production, qui sera intégrée au site industriel de Chellalate, permettra d’augmenter le taux d’utilisation des capacités de 50% à 80%.

Un impact social et environnemental significatif

Au-delà des chiffres, la renaissance de Maghreb Steel a un impact social important dans la région. L’entreprise a maintenu ses 1.600 emplois directs pendant la crise et génère environ 5.000 emplois indirects. Elle a également renforcé sa politique de formation, avec plus de 25.000 heures de formation dispensées en 2023.

Sur le plan environnemental, les nouvelles installations permettront de réduire les émissions de CO2 de 40% par tonne d’acier produite, positionnant Maghreb Steel comme pionnier de la décarbonation industrielle en Afrique.

Les défis du marché africain de l’acier

Dans un contexte africain où la demande d’acier devrait doubler d’ici 2030, Maghreb Steel se positionne stratégiquement. L’entreprise fait face à une concurrence régionale croissante, notamment de l’Égypte et de l’Algérie, mais dispose d’atouts importants :

Une position géographique privilégiée

Des installations modernes

Une avance technologique dans l’acier vert

Une certification qualité reconnue internationalement

Avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 8 milliards de dirhams, Maghreb Steel aborde l’avenir avec confiance. « Nous avons une situation bilantielle nettement améliorée, qui nous permet d’aborder l’avenir avec beaucoup de sérénité », souligne Zniber.

Les défis restent néanmoins nombreux, notament en raison de la volatilité des prix des matières premières et des incertitudes du marché mondial. Mais a réussite de cette transformation témoigne de la résilience de l’entreprise et de ses employés car comme le conclut Mohammed Yahya Zniber : « Même dans les situations les plus difficiles, tout le monde est resté sur place et a continué à se battre pour sauver l’entreprise ». Un bel exemple.