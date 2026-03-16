Maersk ouvre une ligne conteneurs Italie-Algérie via Skikda

Le géant danois du fret maritime Maersk, allié au groupe italien Grendi, ouvre une liaison hebdomadaire entre la Sardaigne, la Sicile et le port algérien de Skikda. Cette nouvelle route commerciale s’inscrit dans une dynamique de densification des échanges entre les deux rives de la Méditerranée, portée par un partenariat économique bilatéral devenu stratégique.

L’annonce a été officiellement formulée jeudi 13 mars en marge d’un forum économique organisé par la chambre de commerce de Messine, en Sicile. Le groupe danois Maersk, numéro un mondial du transport de conteneurs, confirme le lancement d’une ligne maritime hebdomadaire reliant le port de Cagliari (Sardaigne) au port algérien de Skikda, avec une escale technique au quai de Giammoro, en Sicile. Cette liaison, opérée en partenariat avec le groupe logistique italien Grendi, marque l’entrée de Maersk sur l’axe maritime italo-algérien, un segment que le géant danois desservait jusqu’ici principalement depuis les ports espagnols.

Une nouvelle liaison conteneurs Cagliari–Skikda via la Sicile

Le projet n’est pas né de rien. Avant la mise en service régulière, plusieurs traversées expérimentales avaient été réalisées au cours de l’été 2025 avec le Silver London, un cargo de la flottille Sider Navi d’une capacité de 200 conteneurs. Les résultats techniques de ces rotations pilotes ont convaincu Maersk de pérenniser le service, rapporte le site spécialisé Shipping Italy.

Le dispositif logistique s’articule autour du quai de Giammoro, situé dans la zone portuaire du détroit de Messine et exploité par la société terminaliste Doverco Terminal Mediterraneo. Ce point d’escale technique permettra de fluidifier les flux entre la Sardaigne et l’Algérie, tout en offrant une porte d’accès logistique à l’ensemble de la Sicile. « Une opportunité concrète s’est présentée. Notre objectif est d’en profiter non seulement pour la province, mais pour couvrir toute la Sicile », a déclaré Flavio Idri, responsable commercial de Maersk, au quotidien italien La Sicilia. Pour Maersk, Skikda constitue déjà l’un des cinq principaux ports algériens où le groupe dispose d’une présence opérationnelle.

Skikda au cœur d’un axe méditerranéen en pleine effervescence

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans un mouvement plus large de densification des connexions maritimes entre l’Italie et l’Algérie. En janvier 2026, une ligne ro-ro (roulier) destinée au transport de camions et de marchandises roulantes a été inaugurée entre le port italien de Marina di Carrara et celui de Djen Djen (wilaya de Jijel), fruit d’un partenariat entre des opérateurs italiens et la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN). Une liaison bimensuelle reliant Gênes à Alger est venue compléter ce dispositif peu après. Et un projet de ligne passagers entre le port de Civitavecchia, aux portes de Rome, et celui d’Annaba serait en préparation.

Cette multiplication des liaisons maritimes répond à une réalité économique tangible. L’Italie s’est imposée comme le premier partenaire commercial de l’Algérie, dépassant la France. Les échanges bilatéraux ont atteint près de 15 milliards de dollars en 2024, selon l’International Trade Centre. Sur les huit premiers mois de 2025, le volume commercial a frôlé les 9 milliards d’euros, rapporte l’agence italienne Nova. L’Italie absorbe 26,6 % des exportations algériennes, principalement sous forme de gaz naturel. En effet, un flux qui s’est renforcé depuis la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, qui a conduit Rome à réduire sa dépendance au gaz russe au profit du gaz algérien acheminé via le gazoduc TransMed.

Le partenariat économique Italie–Algérie se renforce

Au-delà du gaz, la relation économique entre Alger et Rome se diversifie. Lors du 5ᵉ sommet intergouvernemental de juillet 2025, la visite officielle du président Tebboune en Italie a donné lieu à la signature d’une trentaine d’accords couvrant l’énergie, l’industrie, l’agriculture, la formation et les énergies renouvelables. Un protocole d’envergure lie désormais Sonatrach et l’italien ENI dans les domaines de la sécurité d’approvisionnement et de la transition énergétique. Un projet d’usine de fer préréduit (DRI) estimé à un milliard d’euros est également en cours, impliquant le consortium italien CEIP Scarl et l’entreprise algérienne Copresud.

Les exportations italiennes vers l’Algérie progressent elles aussi. Elles sont en hausse de 11,7 % sur les huit premiers mois de 2025, tirées par les biens d’équipement, les machines industrielles et l’automobile, avec notamment l’usine Fiat d’Oran. Plus de 200 sociétés italiennes sont désormais opérationnelles en Algérie, dans des secteurs allant de l’énergie aux infrastructures en passant par l’agroalimentaire.

Skikda, hub méditerranéen en devenir

L’ouverture de cette ligne Maersk-Grendi conforte la montée en puissance du port de Skikda dans l’architecture portuaire méditerranéenne. Déjà relié à Valence (Espagne) par une liaison opérée par la compagnie espagnole Marguisa pour le compte de HMM depuis janvier 2026, Skikda attire désormais les grands acteurs internationaux du fret. Le port a bénéficié d’investissements récents en modernisation d’infrastructures, et les autorités algériennes le positionnent comme un pôle logistique stratégique dans la région.

Pour Maersk, ce déploiement en Algérie via l’Italie répond à une logique de marché : capter la croissance d’un corridor commercial porté par l’énergie mais de plus en plus diversifié. Pour l’Algérie, cette succession de nouvelles liaisons maritime confirme un ancrage renforcé comme plateforme d’échanges au cœur de la Méditerranée, à un moment où les tensions au Moyen-Orient redéfinissent les routes mondiales du commerce.