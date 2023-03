Madame Leslie : « L’art d’être soi est un baume pour tous ceux qui pensent qu’ils sont condamnés par leur passé »

A la tête de l’entreprise ML Consulting, spécialisé en stratégie et développement d’affaires, Leslie Olongbo, plus connue sous le nom de Madame Leslie, qui vit entre la France et l’Afrique, vient de publier son premier livre, « L’art d’être soi ». Elle y aborde ses nombreuses souffrances et batailles liées à son manque d’estime d’elle-même. Celle qui est également à la tête d’une association qui accompagne des jeunes femmes entrepreneures donne, à travers cet ouvrage, de nombreux conseils sur l’importance de se connaître en profondeur et de s’aimer pour réussir ses projets et accomplir ses ambitions. A l’occasion du mois de la femme, elle présente son opus à Afrik.com.

Entretien

D’où vous est venue l’idée d’écrire un livre tel que « L’art d’être soi »?

Cet ouvrage est ma mission de vie. Je m’étais faite la promesse que plus personne ne doit vivre ce que j’ai vécu. Raconter et partager mon expérience afin de guérir des maux par des mots.

Dans cet ouvrage, vous évoquez également le fait de ne pas avoir connu votre papa et d’en avoir beaucoup souffert. Comment avez-vous fini par surmonter cette épreuve pour devenir celle que vous êtes aujourd’hui ?

Surmonter n’est pas le mot adapté. Je dirais que j’ai décidé de renverser la vapeur, en me disant d’accord je ne l’ai certes pas connu, mais je peux et surtout je dois avancer et cesser de subir une douleur qui n’est pas de ma faute. J’ai décidé de me détacher pleinement de ce vide et de cette absence paternelle. Je me suis parlée avec beaucoup de bienveillance à regarder plus loin. Je suis en vie par la grâce de Dieu, je devais déposer ce lourd fardeau à mes pieds et prendre mon envol pour me sentir plus légère.

Peut-on dire que votre livre a été une forme de thérapie pour vous ?

Ce livre est un acte d’amour et de bravoure envers moi, et j’espère un baume pour​ tous ceux qui ont pensé que leur passé ou leurs douleurs peuvent les condamner.

Comment définissez-vous concrètement « L’art d’être soi » ?

C’est partir à la conquête de sa véritable identité. Prendre le soin de s’asseoir avec soi-même, observer sa vie (privée et professionnelle) puis définir son mode d’emploi à décliner à notre entourage. « L’art d’être soi » c’est surtout comprendre qu’une meilleure connaissance de soi par soi-même est le Graal pour être excellent dans tout ce que l’on entreprend. C’est aussi accepter les zones sombres et douloureuses de notre passé et être assez déterminé à devenir la meilleure version de soi-même. C’est enfin s’affirmer, sortir de sa zone de confort et déployer ses ailes. L’art d’être soi, c’est se réaliser pleinement dans sa sphère professionnelle grâce à une vie privée saine.

Pouvez-vous nous présenter votre association, My Beauty Full Day ? Quels sont concrètement vos objectifs ?

My Beauty Full Day est une association de loi 1901 qui a été créée le 14 août 2019 et publiée au journal officiel de la République Française, « Association et Fondation d’Entreprises », le samedi 24 août 2019. Nos objectifs, qui s’inscrivent également dans le cadre d’une tournée mondiale, sont d’accompagner toutes les jeunes femmes âgées entre 17 et 37 ans qui doivent pouvoir se réaliser pleinement lorsqu’elles choisissent l’entreprenariat comme unique voix d’accomplissement. Notre mission : Éduquer, équiper, transmettre et former des dirigeantes aguerries. Nos activités se traduisent à travers une caravane de sensibilisation, un casting de sélection des projets les plus pertinents pour un accompagnement sur une période de cinq ans.

Vous allez entamer une tournée mondiale pour présenter votre ouvrage. Comment va-t-elle se dérouler ?

On nous apprend à lire, faire des études pour occuper une grande fonction dans la société, que ce soit via la voie salariale ou entrepreneurial, mais personne ne nous​ apprend à être véritablement soi-même afin d’être la meilleure version de soi et exceller. Dans le cadre de cette tournée mondiale, sur le terrain, nos actions ont pour objectif de faire gagner du temps à toutes celles qui souhaitent entreprendre, grâce à une sensibilisation sur la connaissance de soi par soi-même en prélude puis de la formation, du mentoring business et des bourses d’excellence. Les entrepreneures sélectionnées vont suivre un parcours d’excellence et bénéficier d’un programme d’accompagnement sur cinq ans. Nous allons parcourir les quatre continents pour servir ces jeunes femmes d’excellence qui ignorent encore l’excellence qui sommeille en elle faute de connaissance de L’art d’être Soi.

Par Toutouna Bah