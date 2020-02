Madagascar : « Robotika », la robotique au féminin

« Robotika », c’est ainsi que se nomme le club de 5 jeunes femmes malagasy férues de robotique. Ce domaine, une combinaison d’électronique, de mécanique et d’informatique, bien que n’ayant pas encore beaucoup d’adeptes pour le moment, commence à percer sur la Grande Île.

Le club « Robotika » a commencé au mois de janvier 2019, quand de jeunes femmes passionnées de robotique ont décidé de participer au Robotex 2019, en Estonie, sous le nom de « Girls Robotika ». Retournées au pays et riches de l’expérience qu’elles ont vécue lors du Robotex, ces jeunes ont décidé qu’il est temps de démocratiser la robotique à Madagascar. Ainsi fut né « Robotika ». Cette année, le club prévoit de nombreuses activités axées surtout sur le codage et la robotique évidemment.

« Robotika » a déjà réussi l’exploit d’intégrer Madagascar dans le milieu de la robotique en participant au Robotex. Madagascar dispose de nombreuses compétences qui peuvent contribuer dans ce domaine, rien qu’en comptant les ingénieurs et programmeurs qui sortent des grandes écoles, tous les ans. Cependant, la robotique est pour le moment considérée comme un passe-temps par beaucoup de malagasy.

Or, ce domaine a de nombreuses applications pratiques, comme le robot-pompier, capable de se faufiler entre les flammes, imaginé par le jeune polytechnicien et spécialiste de la robotique Tsiresy Mila Randriarimanana. Il est temps d’intégrer les robots dans la vie des Malagasy et de vulgariser leur utilisation. Un pari que ces jeunes passionnés de la technologie veulent tenir.

Rappelons que « Robotex » est un grand festival européen axé sur la robotique. La première édition de ce festival a eu lieu en 2001, en Estonie. Chaque année, le Robotex voit la participation de nombreux jeunes passionnés de robotique, venant des différentes écoles et universités du monde entier. Madagascar a déjà participé deux fois à l’évènement. Bien que l’équipe de la Grande Île n’ait pas eu le résultat escompté, elle continue à s’améliorer. Cette année encore, les « Girls Robotika » comptent participer au festival.