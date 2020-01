Madagascar : investiture du nouveau maire d’Antananarivo

La ville des milles a officiellement son nouveau maire depuis le jeudi 16 janvier. En effet, Naina Andriantsitohaina a pris ses fonctions en tant que maire de la commune urbaine d’Antananarivo depuis.

L’hôtel de ville d’Analakely a vu une double cérémonie pour l’investiture de son nouvel occupant. La première a concerné la passation de pouvoir entre la maire sortante, Lalao Ravalomanana et le nouveau maire Naina Andriantsitohaina. Cette cérémonie s’est effectuée dans le bureau du maire et aucun journaliste n’a pu y assister. La deuxième cérémonie, quant à elle, s’est déroulée sur le parvis de l’hôtel de ville. Elle était consacrée à l’investiture du nouveau maire.

Nombreuses personnalités étaient présentes sur les lieux. Entre autres des gouverneurs, des parlementaires, des membres du gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique. L’investiture a été dirigée par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le préfet de police d’Antananarivo.

Le nouveau maire s’est dit être déterminé à redorer le blason de la capitale et lui redonner sa place d’antan. Pour ce faire, le respect de la loi et de la discipline est une priorité, souligne-t-il. Les points urgents qui attendent le nouveau locataire de l’hôtel de ville d’Antananarivo sont, entre autres, l’assainissement de la ville, le problème des embouteillages et la gestion des ordures. Sur ce dernier point, Naina Andriantsitohaina s’est dit être prêt à reprendre la gestion du SAMVA, la société responsable du ramassage des ordures dans la capitale.

Rappelons que le problème des ordures a longtemps terni l’image de la capitale. Pour ce qui est de l’assainissement de la ville, des solutions alternatives seront proposées par le nouveau maire, mais des mesures plus strictes viendront les compléter informe-t-il. Ses mesures, concernent entre autres, l’expulsion définitive des marchands de rues. Ces derniers sont l’une des principales causes des bouchons dans les artères de la capitale. En parlant d’embouteillage, Naina Andriantsitohaina affirme que de nouvelles mesures seront prises pour résoudre le problème.