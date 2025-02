Madagascar : inondations dévastatrices à Antananarivo et dans d’autres régions

De fortes pluies frappent Madagascar, notamment Antananarivo et plusieurs régions, causant inondations et destructions. Le bilan actuel fait état de sept morts et plus de 13 000 sinistrés. En dépit des efforts des autorités pour aider les victimes, les intempéries devraient se prolonger, exacerbant les risques liés à la saison cyclonique.

Depuis le vendredi 14 février, Madagascar connaît une période de fortes pluies, particulièrement violentes à Antananarivo et dans plusieurs autres régions de l’île. Ces intempéries ont engendré de nombreux dégâts, et causé la perte de vies humaines et dévastant des habitations. Le dernier bilan, publié par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) le 19 février, fait état de sept morts et de 13 159 sinistrés, soit 3 350 foyers affectés.

Les régions les plus touchées par ces pluies sont celles d’Analamanga, Haute Matsiatra et Vatovavy. Les inondations ont particulièrement impacté la capitale Antananarivo, où de nombreuses maisons ont été submergées. D’après le rapport du BNGRC, 2 981 habitations ont été inondées, tandis que 15 autres ont été gravement endommagées ou totalement détruites par les eaux.

Réactions des autorités face à l’urgence

Le directeur général du BNGRC, le Général Elack Olivier Andriakaja, a exprimé la volonté des autorités de prendre en charge rapidement les sinistrés. Lors d’une visite de terrain à Antohomadinika, un quartier situé dans le 1er arrondissement de la capitale, il a précisé que des interventions sont en cours pour aider les populations affectées par ces inondations. À ce jour, environ 7 239 personnes ont été déplacées et logées dans 17 sites d’hébergement situés à Antananarivo et à Morondava.

Face à la menace d’éventuels éboulements dans les zones montagneuses de la capitale, le général a également exhorté les habitants des hauteurs d’Antananarivo à quitter leurs maisons pour leur sécurité. De plus, les autorités locales ont pris la décision de suspendre les cours à Antananarivo depuis lundi, une mesure qui sera prolongée jusqu’au 21 février dans les six circonscriptions scolaires de la région d’Analamanga.

Les inondations : une situation qui persiste

Les conditions météorologiques défavorables devraient se poursuivre, selon les prévisions du service météo de Madagascar, avec des pluies incessantes attendues jusqu’au 22 février dans plusieurs régions de l’île. Madagascar est en effet en pleine saison cyclonique et pluvieuse, qui s’étend de novembre à avril. Cette période est souvent marquée par des catastrophes naturelles, notamment des cyclones et des inondations.

En janvier dernier, la Grande île a déjà été frappée par le cyclone Dikeledi, qui a causé trois morts et plus de 7 000 sinistrés. Malheureusement, ces événements ne sont pas des cas isolés. Madagascar fait face, chaque année, à des risques accrus de catastrophes naturelles qui ravagent les infrastructures et fragilisent la population.

Des catastrophes récurrentes en Afrique et ailleurs

Les inondations dévastatrices qui frappent Madagascar ne sont pas uniques à l’île, mais font écho à d’autres tragédies naturelles qui affectent plusieurs pays en Afrique et dans le monde. Par exemple, en 2019, des inondations dans la région du Sahel, particulièrement au Niger et au Burkina Faso, ont entraîné la perte de milliers de vies et la destruction de villages entiers. La montée des eaux a été exacerbée par les effets du changement climatique, une réalité qui touche de plus en plus de régions.

De même, des pays d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal et la Guinée ont connu des pluies torrentielles et des inondations récurrentes, qui ont causé des milliers de déplacés et des destructions matérielles importantes. Les catastrophes liées aux intempéries, qu’elles soient sous forme de pluies diluviennes, de cyclones ou de sécheresses prolongées, constituent une menace pour de nombreux pays du continent.