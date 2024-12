Madagascar et le PAM : un pacte pour révolutionner l’agriculture face aux défis climatiques

En Centrafrique, le procès du député Éphrem Dominique Yandocka, accusé de complot, est reporté au 26 décembre. Une affaire sous tension, entre manque de preuves et pressions nationales et internationales.

Madagascar, une île riche en potentiel agricole mais confrontée à des défis majeurs, se tourne vers un partenariat stratégique inédit. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage unissent leurs forces pour promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en transformant durablement les systèmes agricoles. Cette collaboration, qui s’étend de 2024 à 2028, se veut une réponse ambitieuse aux enjeux climatiques et économiques pressants.

Un protocole d’accord ambitieux pour l’avenir

Ce partenariat repose sur une vision stratégique clairement définie. Il vise à renforcer les politiques agricoles en élaborant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées aux spécificités locales, afin d’assurer un développement durable. La coordination et le suivi des initiatives sont également au cœur de l’accord, avec la mise en place de mécanismes permettant une meilleure orientation et supervision des projets conjoints.

Par ailleurs, la résilience communautaire sera renforcée grâce à des initiatives ciblées favorisant l’autosuffisance alimentaire et la capacité d’adaptation face aux chocs climatiques et économiques. Enfin, la coopération Sud-Sud jouera un rôle clé en facilitant les échanges d’expériences et d’innovations entre pays partenaires.

Innover pour transformer les systèmes agricoles

Pour atteindre ses objectifs, le partenariat entre le PAM et Madagascar propose des solutions novatrices. Parmi celles-ci, la production locale de repas scolaires se distingue par son double impact, soutenant à la fois les petits producteurs et améliorant la nutrition des élèves. L’agriculture résiliente, axée sur la gestion anticipative et l’assurance agricole, vise à limiter les pertes liées aux aléas climatiques. Parallèlement, l’initiative de Transformation Rurale Rapide intègre les énergies renouvelables dans les pratiques agricoles, apportant une touche d’innovation écologique au secteur.

Avec environ 24 % de son PIB et près de 80 % de sa population active impliqués, l’agriculture reste un pilier de l’économie malgache. Cependant, elle est confrontée à des obstacles majeurs, notamment les chocs climatiques, les pertes post-récolte, la faible productivité et les infrastructures inadéquates. Le partenariat stratégique avec le PAM ambitionne de transformer ces défis en opportunités, en repensant les priorités et les pratiques agricoles du pays.

Résilience et sécurité alimentaire : des objectifs partagés

Pour le ministre Hajarison François Sergio, cet accord illustre une vision ambitieuse et une volonté commune de relever les défis stratégiques de Madagascar. Le Plan Stratégique Pays du PAM (2024-2028) apporte une réponse adaptée en mettant l’accent sur le développement des chaînes de valeur agricoles sensibles à la nutrition et sur la création de réserves alimentaires destinées à faire face aux crises. De plus, ce programme s’aligne sur le Plan National d’Action Multisectoriel pour la Nutrition IV, renforçant ainsi les efforts pour améliorer les indicateurs nutritionnels de la Grande Île.