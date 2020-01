Madagascar : début des travaux de rénovation du stade de Mahamasina

Le stade de Mahamasina, le plus grand stade de Madagascar, fera l’objet de travaux de rénovation. La première phase des travaux a déjà débuté le lundi 6 janvier.

C’est à l’entreprise chinoise China State Construction Overseas Development qu’ont été confiés les travaux de la première phase. Cette phase durera 6 mois en tout. Le stade fera ainsi peau neuve pour les 60 ans de l’indépendance du pays, le 26 juin 2020.

Comme pour tous grands travaux de rénovation, un périmètre de sécurité sera installé avant que la tribune centrale et les deux tribunes latérales soient démolies. Une nouvelle tribune pouvant accueillir jusqu’à 15 300 personnes sera alors construite à leur place.

Pour la deuxième phase des travaux, le gradin sera rehaussé pour accueillir 24 700 personnes. De plus, la pelouse sera remplacée par une pelouse hybride. Cette deuxième phase durera 12 mois.

Les équipements du stade seront également rénovés. Il sera ainsi équipé d’un arrosage automatique pour sa pelouse et un tableau électronique sera érigé pour afficher les scores. Pour permettre au public d’y accéder, six (6) entrées sont prévues. Outre le stade proprement dit, des bureaux, des vestiaires et des salles de presse seront également aménagés.

Par ailleurs, le stade pourra accueillir des matchs nocturnes. Pour ce faire, des projecteurs seront installés. Enfin, pour terminer les rénovations, les murailles extérieures du stade seront remplacées par des murs transparents. Ce qui lui ajoutera un effet plus esthétique.

Après les travaux de rénovation, le grand stade de Mahamasina aura une capacité de 40 000 places. Le montant total des travaux de rénovation s’élèverait à 77 millions USD. Ce projet de rénovation du stade est vu par plusieurs personnes comme une source d’emploi non négligeable.

Rappelons que le stade a été baptisé stade Barea, en l’honneur de l’équipe nationale malagasy de football qui a brillé lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.