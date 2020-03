Madagascar : Andry Rajoelina testé au Coronavirus

Alors que le Coronavirus frappe sur tous les continents avec la vitesse de la lumière, et ce sans distinction de race, de caste, d’ethnie ou de couleur, et qu’après le prince Charles, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a été testé positif, de nombreux dirigeants sont inquiets quant à leur état de santé. Au Madagascar, Andry Rajoelina a aussi été testé au Covid-19. Le résultat ?



C’est sur son compte Twitter que le jeune Président malgache a fait l’annonce, ce samedi 28 mars des résultats du test au Coronavirus. « Par précaution, j’ai effectué un test de dépistage du #Coronavirus. Les résultats sont négatifs. Je remercie le Seigneur de me permettre de continuer à être au service de la Nation », peut-on lire sur son compte.

Par précaution, j’ai effectué un test de dépistage du #Coronavirus . Les résultats sont négatifs. Je remercie le Seigneur de me permettre de continuer à être au service de la Nation. pic.twitter.com/iWfN7KbFWO

Alors qu’à Madagascar, 26 personnes sont infectées au Coronavirus au moment de la rédaction de ce billet, des mesures sont prises par les autorités gouvernementales pour contenir la menace et limiter la propagation du virus.

Ainsi, depuis le 23 mars, le confinement a été décrété notamment dans les villes d’Antananarivo et de Toamasina qui sont potentiellement les deux plus grands vecteurs de propagation de la maladie. Si les commerces de vente de biens de première nécessité de même que les banques sont restés ouverts pour permettre à la population de continuer à s’approvisionner, les transports en commun, eux, sont momentanément suspendus.

Le 26 mars, toujours dans un tweet, le Président malgache a exhorté l’armée à appliquer, de façon rigoureuse, les « mesures de distanciation et de confinement ».

J’appelle les forces de l’ordre et les communes à une application plus rigoureuse des mesures de distanciation et de confinement.

— Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) March 26, 2020