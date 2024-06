Madagascar Airlines : un ambitieux plan de redressement dévoilé

À l’issue de l’International Tourism Fair Madagascar, un salon qui s’est tenu du 20 au 23 juin 2024, Madagascar Airlines a annoncé un plan ambitieux pour améliorer sa flotte et augmenter la fréquence de ses vols intérieurs. Cette initiative marque une étape importante dans la transformation de la compagnie aérienne nationale, confrontée à des défis financiers et opérationnels majeurs depuis une décennie.

Ce plan ambitieux vise à redynamiser le transport aérien domestique.

Un nouvel élan pour la flotte

Depuis 2023, Madagascar Airlines s’est concentrée exclusivement sur les vols domestiques, jugés plus économiquement viables que les vols internationaux, qui avaient entraîné des déficits importants. Actuellement dotée de trois avions fonctionnels, la compagnie prévoit d’augmenter ce nombre à cinq d’ici mi-août 2024. Cette expansion comprend la réparation d’un avion immobilisé et la location d’un appareil supplémentaire.

Le directeur général, Thierry de Bailleul, a expliqué que la compagnie investissait 5 millions de dollars pour reconstituer un stock conséquent de pièces détachées, y compris des moteurs et un train d’atterrissage de réserve. Ce geste est destiné à assurer une maintenance efficace et éviter la dépendance aux importations, souvent longues et coûteuses.

Vers une fréquence de vols accrue

Madagascar Airlines vise également à augmenter la fréquence de ses vols. Actuellement, les avions de la compagnie volent entre six et huit heures par jour. L’objectif est d’atteindre une plage de huit à dix heures de vol quotidien par appareil. Pour y parvenir, la compagnie souhaite que les aéroports malgaches restent ouverts 24 heures sur 24, ce qui nécessite des investissements dans les infrastructures et les éclairages appropriés.

De Bailleul a révélé que des discussions étaient en cours avec Ravinala Airports et l’Aéroports de Madagascar (ADEMA) pour concrétiser ce projet. Des financements ont déjà été prévus pour soutenir ces améliorations, ce qui permettra d’opérer en continu et de répondre à la demande croissante des passagers.

Soutien financier et stratégique

Le plan de redressement de Madagascar Airlines bénéficie d’un soutien financier significatif de la Banque mondiale, qui a accordé un financement de 60 millions de dollars. Ce fonds est destiné à couvrir l’intégralité des investissements nécessaires à l’assainissement de la compagnie.

Cette stratégie inclut également la location d’un avion Q400 auprès de la compagnie sud-africaine CemAir. Bien que cette décision ait un impact financier, Thierry de Bailleul insiste sur l’importance de cette démarche pour répondre à la demande des passagers et maintenir un service public fiable.

Un avenir prometteur pour le transport aérien national

En dépit des défis, Madagascar Airlines affiche une ambition renouvelée de redevenir une compagnie aérienne domestique fiable. Le directeur général reste optimiste quant à l’avenir, et évoque l’importance de se concentrer d’abord sur le marché intérieur avant d’envisager une expansion internationale.