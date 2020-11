Macky 2, le musicien le plus riche de la Zambie

Musicien, chanteur et producteur de hip hop zambien, il est connu pour avoir participé à la neuvième saison de Big Brother Africa, où il s’est classé troisième de la compétition. Macky 2 est le plus riche de l’industrie du divertissement en Zambie.

Macky 2 est originaire de Luanshya en Zambie et dirige la Macky II Hope Foundation, qui soutient les orphelins et les enfants vulnérables. Sa fortune est estimée à 5 millions de dollars (2,8 milliards FCFA). Il devance Slap Dee, un artiste très mystérieux, puisqu’il fait rarement des interviews ou des performances, mais quand il accepte de faire des apparitions, il est payé pas moins de 12 000 dollars (plus de 6,7 millions FCFA) pour un spectacle. Il est également ambassadeur de Proflight Airline Zambia qui lui paye environ 150 000 dollars (84 millions FCFA) tous les 4 mois. Il pèserait 4,5 millions de dollars (2,5 milliards FCFA).

La troisième marche des fortunes est occupée par Chef 187. Une tête d’affiche masculine hip hop et est actuellement le rappeur zambien le plus populaire. Chef 187 a été défini par ses fans comme le seul artiste en Zambie à avoir été qualifié de « célébrité » en raison de son succès retentissant et de sa popularité écrasante. Chef 187 possède de nombreuses transactions avec des sociétés multinationales comme Coca-Cola, Vodafone, MTN…

Sans oublier, Chef 187 est parmi les musiciens zambiens les plus demandés. Il assiste à au moins 50 spectacles par an. Collecte, pas moins de 11 000 de dollars (61 millions FCFA) pour les représentations sur scène et cela exclut le transport et l’hébergement. Sa richesse est évaluée à 4 millions de dollars (2,2 milliards FCFA).

Ayant déjà exposé son talent et sa carrière au monde extérieur, Cleo Ice Queen organise de grands spectacles dans des pays comme l’Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie pour n’en nommer que quelques-uns. Cleo facturerait aux promoteurs et aux organisateurs un montant estimé à 14 000 pour les représentations sur scène. Sa fortune serait de 3,5 millions de dollars (environ 2 milliards FCFA).