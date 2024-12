« M3LO WORLD TOUR » : Tiakola débute sa tournée mondiale en Afrique

Tiakola, étoile montante du rap francophone, lance son « M3LO WORLD TOUR » en Afrique. De Dakar à Abidjan, il célèbre ses origines et enchante ses fans avec un mélange unique de rap et de sonorités africaines.

À seulement 25 ans, Tiakola s’impose comme l’un des poids lourds de la scène musicale francophone. Le rappeur mélodiste entame son ambitieuse tournée mondiale, le « M3LO WORLD TOUR », avec une série de concerts en Afrique de l’Ouest. De Dakar à Abidjan, l’artiste partage son univers musical en mêlant influences africaines et sonorités urbaines. Une étape cruciale pour celui qui, en quelques années seulement, a redéfini les codes du rap et de la mélodie.

Une tournée africaine sous le signe de l’harmonie

Tiakola, surnommé « Tiako la Mélo », débute son périple par des concerts dans des capitales africaines emblématiques :

25 décembre à Dakar, sur l’Esplanade du Grand Théâtre, pour une performance festive.

26 décembre à Yaoundé, au Palais des Sports, avec une ambiance prometteuse.

27 décembre à Cotonou, lors du Festival Weloveya.

28 décembre à Abidjan, au Mother Africa Festival.

Chaque date reflète la volonté de l’artiste de renouer avec ses racines et d’offrir une expérience immersive à ses fans africains.

Un artiste aux multiples facettes

Originaire de Bondy, en banlieue parisienne, mais profondément ancré dans ses origines congolaises, Tiakola a su bâtir une identité musicale unique. Avec près de 7 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, ses morceaux hybrides mêlant rap, R’n’B, drill, trap et influences africaines résonnent bien au-delà des frontières françaises.

Son premier album « Mélo », sorti en 2022, et ses projets collaboratifs comme « La Mélo est GangX » avec Gazo, lui ont valu plusieurs certifications prestigieuses, notamment triple disque de platine. Cette reconnaissance est le fruit d’un travail acharné et d’un talent incontestable.

Une ascension fulgurante

Le lancement du label Mélo World marque une nouvelle étape dans la carrière de Tiakola. En mars 2024, il surprend avec l’EP « X », suivi en septembre de la mixtape « BDLM Vol. 1 », un projet collectif réunissant 22 artistes sur 17 titres. Cette mixtape a connu un démarrage record avec plus de 4 millions de streams en 24 heures sur Spotify, confirmant sa place parmi les leaders du rap francophone.

Pour Tiakola, débuter sa tournée mondiale en Afrique n’est pas un hasard. Ce choix reflète son attachement à ses origines et son désir de célébrer la richesse musicale du continent. En mêlant modernité et traditions, ses concerts africains promettent d’être de véritables hymnes à l’unité et à la diversité.

Après cette étape africaine, le « M3LO WORLD TOUR » se poursuivra en Europe et en Amérique du Nord, des continents où Tiakola compte déjà une base solide de fans. Cette tournée mondiale ambitionne de consolider son statut d’artiste incontournable sur la scène internationale.