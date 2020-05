Lutte contre le Covid-19 : une équipe de spécialistes chinois en RDC

Une douzaine d’experts médicaux chinois viennent de fouler le sol de la RDC pour appuyer le personnel médical congolais dans la lutte contre la pandémie, dans un contexte où la barre des 1 000 cas de contamination est franchie.

Kinshasa a accueilli, ce mardi 12 experts médicaux venus de la Chine pour mettre leur savoir-faire au service des Congolais dans la lutte contre la maladie à Coronavirus qui frappe le pays de plein fouet, depuis le mois de mars. La mission chinoise, qui durera deux semaines, consistera donc surtout en des formations en vue de mieux outiller le personnel médical congolais. « Nous allons organiser des formations en partageant les expériences en vue de renforcer les capacités de diagnostic et de traitement, et nous allons guider vos travaux sur place », a confié Wang Junhui, le chef de la délégation chinoise à la presse.

Ces propos ont été appuyés par Zhu Jing, ambassadeur de la Chine en RDC : « Nous allons mener beaucoup de séances de travail avec l’équipe congolaise, nous allons aussi donner des formations. J’espère que pendant les deux semaines qui vont suivre, ils vont vraiment donner un coup de main positif et concret pour aider les autorités sanitaires congolaises à renforcer leurs propres capacités de riposte contre le Covid-19 (…). Les experts chinois vont partager leurs savoir-faire, leurs expériences accumulées sur la première ligne en Chine », a laissé entendre le diplomate.

Là-dessus, l’expérience et le savoir-faire des Chinois en matière de lutte contre le nouveau Coronavirus sont clairement démontrés à la face du monde, en tout cas au vu des statistiques officielles. En effet, pays d’où est partie l’épidémie, la Chine a enregistré dès les premiers jours plusieurs cas de contamination et de décès, avant d’arriver à juguler le mal et à réduire presque à zéro la contamination. Avec 78 171 guérisons sur 82 919 cas de personnes infectées pour seulement 4 633 décès à la date d’aujourd’hui, la riposte chinoise semble très efficace contre la maladie.

C’est pourquoi depuis quelques semaines, la Chine propose son aide à des pays où la maladie continue de faire des ravages. C’est le cas de l’Italie, de l’Iran et de l’Irak qui ont, non seulement bénéficié de matériels offerts par la Chine, mais ont également eu l’appui du personnel médical chinois. D’autres pays comme la France n’ont pas accueilli des spécialistes chinois sur leur territoire, mais ont reçu des masques en provenance de l’Empire du milieu.

Cette présence médicale chinoise en RDC, pays comptant 1 102 personnes infectées au Coronavirus, 146 guérisons et 44 décès, n’est donc pas une première. En acceptant cette collaboration, le but des autorités congolaises, c’est que la lutte contre la maladie soit efficace.