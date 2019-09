Rougeole : le Niger lance une vaste campagne de vaccination

Un peu plus de 4 millions d’enfants seront vaccinés contre la rougeole au Niger. Une vaste campagne de vaccination a été lancée sur toute l’étendue du territoire nigérien et va durer une semaine.

Au total, 4,2 millions d’enfants âgés de neuf mois à 5 ans seront vaccinés contre la rougeole, une semaine durant, au Niger. Une campagne de vaccination a démarré jeudi 12 septembre 2019 et vise à mettre hors de danger les enfants en bas âge. L’objectif du gouvernement nigérien à travers son département de la santé est de lutter farouchement contre cette maladie épidémique afin de l’éliminer d’ici à 2020.

Il s’agit d’une initiative de rattrapage des partenaires techniques et financiers appuyés par le ministère de la Santé du Niger. Cette campagne de vaccination initiée est appuyée par l’Unicef (Fonds des Nations Unies pour l’enfance), l’alliance GAVI et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Félicité Tchibindat, représentante de l’UNICEF, présente à la cérémonie de lancement, a exhorté les autorités à déployer plus d’efforts pour éradiquer cette maladie virale et contagieuse. La population en général et les enfants en particuliers en seront les principaux bénéficiaires.

Le Niger fait partie de ces pays d’Afrique fortement frappés par la rougeole. Malgré les actions menées par le gouvernement du Président Mahamadou Issoufou pour y remédier, la maladie s’accentue avec persistance et frappe toutes les catégories d’âge, mais beaucoup plus des enfants de moins de 5 ans (51% des cas).