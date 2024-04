Lutte contre l’hyperinflation : le Zimbabwe adopte une nouvelle monnaie

Plongé dans une profonde crise économique depuis une vingtaine d’années, le Zimbabwe vient de se doter d’une nouvelle monnaie, pour tenter de juguler l’inflation.

L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse tenue, ce jour même, par le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, John Mushayavanhu. « À compter d’aujourd’hui, les banques convertiront les soldes actuellement libellés en dollars zimbabwéens dans la nouvelle monnaie baptisée l’Or du Zimbabwe (Zimbabwe Gold), ZiG », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Nous voulons une monnaie nationale solide et stable dans ce pays. Pour John Mushayavanhu, cette décision vise à favoriser « la simplicité, la confiance et la prévisibilité ». La nouvelle monnaie qui remplace le dollar zimbabwéen sera déclinée en huit coupures allant de 1 à 200 ZiG.

Un taux d’inflation hors norme

Le taux d’inflation au Zimbabwe est l’un des plus élevés au monde. Dans le mois de mars, il a atteint, selon les chiffres officiels 55%, toujours très élevé certes, mais en baisse par rapport à l’année dernière où il était de trois chiffres. En 2008, l’hyperinflation avait atteint un niveau si élevé que la banque centrale du pays fut obligée d’émettre un billet de 1 000 milliards de dollars zimbabwéens. Un billet qui n’est plus utilisé aujourd’hui, mais qui est devenu un objet de collection.

L’hyperinflation et la dévaluation du dollar zimbabwéen par rapport au dollar américain avaient obligé les autorités du pays à abandonner un temps la monnaie locale au profit de la monnaie américaine. C’est en 2019 que le Zimbabwe a restauré sa propre monnaie, sans véritable succès. L’année dernière, le dollar zimbabwéen avait perdu 100% de sa valeur par rapport au dollar américain. Il y a une semaine, un dollar américain s’échangeait à 30 000 dollars zimbabwéens. Sur le marché noir, le seul dollar américain valait jusqu’à 40 000 dollars zimbabwéens. Dans ces conditions, beaucoup de Zimbabwéens préfèrent utiliser le dollar américain en lieu et place de la monnaie locale. Désormais, tous ceux qui disposent encore des anciens billets devront les changer sous 21 jours.

Une crise économique aggravée par la sécheresse

L’interminable crise économique que traverse le Zimbabwe a plongé la majorité des 16 millions d’habitants que compte le pays dans une pauvreté extrême. Les Zimbabwéens font face à un taux de chômage élevé et à toutes sortes de pénuries : nourriture, carburants, médicaments, etc.. La sécheresse généralisée qui touche une partie de l’Afrique australe à cause du phénomène El Niño n’est pas pour faciliter les choses à cette population. Ainsi, à la suite du Malawi et de la Zambie, le Zimbabwe a déclaré, mercredi, l’état de catastrophe naturelle. Le Président Emmerson Mnangagwa a sollicité 2 milliards de dollars d’aide humanitaire pour faire face à la catastrophe à la suite de la destruction des cultures, faute de pluies.