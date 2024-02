Logidoo renforce sa position dans le secteur de l’e-commerce et de la logistique africaine

Logidoo, étoile montante du secteur logistique et de l’e-commerce en Afrique, a fièrement annoncé une augmentation significative de sa levée de fonds initiale, sécurisant 1 550 000 dollars. Cet investissement, mené par un consortium de capitalistes de risque tels que Maroc Numeric Fund II (Maroc), 216 Capital (Tunisie), Gullit VC (Maurice), Founders Factory Africa (Nigeria), Sunny Side Venture Partners (Égypte/Japon) et Kalys Ventures (Maroc), souligne la position unique de Logidoo dans la transformation du paysage logistique à travers l’Afrique.

Cette levée de fonds importante représente une étape pour Logidoo. Elle met en lumière la confiance du marché dans son approche innovante pour relever un défi africain crucial : le faible commerce intra-régional comparé à des régions comme l’Asie et l’Union Européenne. En se concentrant sur la logistique « transfrontalière », Logidoo n’est pas seulement un fournisseur de logistique, mais une entreprise visionnaire rendant la vision de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) une réalité tangible.

Proposition de valeur unique

Logidoo s’est établi comme un fournisseur « transfrontalier de bout en bout 5PL », un terme qui encapsule son approche révolutionnaire et le distingue dans le secteur logistique. Ce slogan reflète notre engagement à offrir des solutions logistiques complètes et transfrontalières inégalées sur le marché.

Logidoo a démontré une traction remarquable et une efficacité opérationnelle. À ce jour, l’entreprise a agrégé plus de 3 000 fournisseurs logistiques, réalisé plus de 100 000 opérations, servi plus de 400 clients, et est présente dans 8 pays à travers le continent. Atteindre un statut EBITDA positif depuis janvier 2023 illustre davantage la santé financière et l’acuité commerciale de Logidoo, la distinguant d’autres startups logistiques consommatrices de cash.

Expansion stratégique et renforcement du leadership

En 2023, Logidoo s’est lancé dans un plan d’expansion ambitieux, étendant son réseau de franchises à 5 pays africains. Cette stratégie, soutenue par le financement récent, vise à consolider l’empreinte de Logidoo à travers le continent. S’ajoutant à cet élan est l’introduction d’exécutifs expérimentés dans l’équipe, y compris des postes clés tels que CFO et COO, renforçant le leadership exécutif.

Le fondateur, Tamsir Ousmane Traoré, avec son vaste background dans la logistique, incluant l’enseignement de la logistique et sa fonction en tant que Président de la commission logistique au sein de l’Association du Secteur Privé Sénégalais, avec 10 ans d’expertise dans l’industrie, et Mohamed Alaoui, spécialiste de la logistique 3PL et des coursiers avec plus de 20 ans d’expérience au Maroc et dans la sous-région, incarnent le parfait Founder-Market Fit, instillant davantage de confiance dans notre direction et stratégie.

À propos de Logidoo :

Basé au Sénégal, Maroc, Côte d’Ivoire, et Tunisie, Logidoo révolutionne l’industrie logistique africaine avec sa plateforme numérique complète qui couvre l’ensemble de la chaîne de valeur logistique. En intégrant des acteurs des secteurs formel et informel, Logidoo garantit une couverture de marché étendue, englobant tout, du transport à la gestion de la trésorerie.

Exprimant sa gratitude envers ses investisseurs historiques (UM6P Ventures, Haské Ventures, Launch Africa, Rachid Salik) ainsi que ses nouveaux, Logidoo vise à devenir la plateforme essentielle pour le développement du commerce inter-africain en augmentant notablement les volumes transactionnels entre les différents couloirs logistiques déployés

