Liste des 7 meilleurs joueurs de la Premier League : Mané « dribble » Salah et Aubameyang

Si l’Egyptien Mohamed Salah et le Gabonais Aubameyang ne sont pas dans la liste des sept meilleurs joueurs du championnat anglais, pour la saison 2019-2020, le Sénégalais Sadio Mané y figure en bonne place.

Si son coéquipier à Liverpool, Jordan Henderson (30 matches, 4 buts et 5 passes décisives), lui a été préféré par les journalistes anglais pour le titre de meilleur joueur (d’aucuns parlent d’une nouvelle politique pour promouvoir les joueurs anglais), Sadio Mané (35 matches : 18 buts et 9 passes décisives) a l’occasion de se racheter, pour le titre de meilleur joueur de la Premier League, décerné cette fois par la Fédération anglaise de football.

L’autre joueur de Liverpool, qui figure dans la liste des sept nominés publiée vendredi 7 août 2020, est Trent Alexander Arnold (4 buts et 13 passes décisives en 38 matches). Van Dijk, joueur de Liverpool et détenteur du trophée la saison dernière, est donc zappé de cette short-list. C’est dire que sa succession comme meilleur joueur du championnat est ouverte. Comme lui, les Africains Mohamed Salah d’Egypte et Pierre Emerick Aubameyang du Gabon sont exclus de la liste.

Aussi, quand on sait que le titre devrait se jouer entre les trois joueurs de Liverpool, qui a survolé le championnat qu’il a dominé de bout en bout, Sadio Mané peut garder une chance de s’offrir le trophée.

Déjà, en effet, des voix autorisées du football anglais se sont fait entendre pour dire leur préférence pour le Sénégalais, au vu de sa saison exceptionnelle 2019-2020. Le Ballon d’or africain en titre et 4ème au Ballon d’or France football 2019-2020 peut alors bien rêver.