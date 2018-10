Lions Clubs International : La présidente internationale, la Dr Gudrun Yngvadottir foule le sol du Cameroun

C’est avec une grande fierté et un réel plaisir que tous les Lions du District 403 B1 et plus particulièrement ceux du Cameroun ont accueilli et se sont sentis honorés de la présence de La présidente internationale 2018/2019, Dr Gudrun Yngvadottir et son époux Jon Bjarni Thorsteinsson, qu’accompagnaient le Directeur international Hastings Chiti et son épouse Norah.

Au cours de son séjour de trois jours, Madame Gudrun Yngvadottir a eu des entretiens avec les autorités camerounaises et ses amis du Cameroun et des pays voisins. Le Cameroun que visite la présidente internationale, compte au 1er octobre 2018 près de 700 membres si on compte les deux derniers clubs créés. Il est fortement engagé dans le processus d’accroissement des effectifs.

Certaines œuvres réalisées en terre camerounaise ont bénéficié du concours fort salutaire de la LCIF (Fondation du Lions Clubs International). C’est le cas de la lutte contre le Diabète, l’Onchocercose, les troubles de réfraction, la cataracte et Lion Quest.

Après son apparition sur le continent africain avec la création en 1953 d’un club à Casablanca au Maroc, le mouvement entre en 1954 en Afrique Centrale. Le Congo Brazzaville reçoit sa première Charte ; en 1955, le Cameroun créé deux clubs à Yaoundé (Doyen) et à Douala (Wouri). La création de ces clubs est suivie de l’élection du premier Directeur international d’Afrique noire 1989-1991 en la personne du regretté Dr Ndoumbe Ekwe Bell, un camerounais.

Le Cameroun a aussi connu la nomination de la première femme Gouverneur de District 403 B, Lion Chloé Balanos.

Dr Gudrun Yngvadottir (Gardabaer, Islande), première femme président international qui a visité le Cameroun du 02 au 04 octobre 2018, a été élue Présidente internationale du Lions Clubs international lors de la 10ème convention internationale de l’association qui s’est déroulée à Las Vegas (Etats-Unis) du 29 juin au 3 juillet 2018.

Mme Yngvadottir est une scientifique dans le domaine biomédical et a travaillé dans la recherche, l’éducation et le management. Elle a été depuis 1990 directrice adjointe de l’institut de la formation continue à l’Université d’Islande.

Membre du Lions club de Gardabaejar Eik depuis 1992, elle a occupé de nombreux postes au sein de l’association dont gouverneur de district et présidente de conseil. Elle a consacré son service à la jeunesse, au développement de l’effectif, à la formation des responsables, aux problèmes de santé dont la vue et le diabète, à des projets environnementaux et à la Fondation du Lions Clubs International (LCIF).

Elle a aussi été directrice internationale et membre, puis présidente de la commission Leadership de 2010 à 2012 ; membre de la Task force pour les femmes de 2011 à 2013 ; membre nommé au conseil à la commission Service aux districts et aux clubs en 2012-2013 et membre nommé au comité spécial chargé de la gouvernance de la LCIF (Fondation du Lions Clubs International) en 2013-2014.

En reconnaissance de son service envers l’association, elle a reçu de nombreuses distinctions dont la Kjarans Medal, la plus haute distinction des Lions d’Islande, le Lions Crystal, la plus haute distinction des Lions de Norvège, plusieurs récompenses Effectif et d’extension, onze récompenses présidentielles et la distinction d’Ambassadeur de bonne volonté, la plus prestigieuse accordée par le Lions Clubs International. Elle est aussi Compagnon de Melvin Jones catégorie Progressive.

En plus de ses activités aux Lions, la présidente Yngvadottir est impliquée dans de nombreuses organisations professionnelles dont l’Icelandic Association of Biomedical Scientists dont elle a été la représentante pour la coopération entre scientifiques européens et scandinaves.

Pour le Dr Gudrun Yngvadottir : « Il existe encore un monde de service à atteindre, même pour les Lions. Pendant le mandat de la Présidente internationale Gudrun Yngvadottir à la barre du Lions Clubs International, nous puiserons dans nos districts, dans nos clubs et en nous-mêmes pour atteindre de nouveaux horizons d’action humanitaire comme le monde n’en a jamais connus ».

La présidente Yngvadottir et son mari le Dr Jon Bjarni Thorsteinsson, Past directeur international et Compagnon de Melvin Jones catégorie Progressive, ont un fils, une fille et six petits-enfants.

Fondée en 1917, le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au monde. Il compte plus de 1,4 million de membres répartis dans plus de 46000 clubs à travers le monde.