Lilian / Mwangi Wawira, l’autre Grand P / Eudoxie Yao qui fait le buzz !

Le mariage au Kenya de Lilian et Mwangi Wawira fait vibrer les réseaux sociaux depuis quelques jours, comme l’a été, ces derniers temps, le couple formé par l’Ivoirienne Eudoxie Yao et le Guinéen Grand P.

Il n’y pas que le couple Eudoxie Yao et Grand P qui est jugé anormal aux yeux de certaines personnes. On dit que la beauté ment aux yeux du spectateur, et c’est exactement ce qu’une belle mariée a rappelé à ses détracteurs en disant qu’elle aime son mari comme il est, malgré les affirmations selon lesquelles il est trop petit. Il s’agit de Lilian et Mwangi Wawira, dont le mariage a fait vibrer les internautes ces derniers jours.

Les Kényans Lilian et Mwangi Wawira se sont rencontrés, il y a quatre ans, lors du mariage d’un ami et ont échangé des numéros de téléphone. Comme le veut la tradition, Mwangi Wawira décide de demander la main de Lilian, avec qui il partage désormais sa vie pour le meilleur et pour le pire. Le mariage qui s’est naturellement bien passé dans l’ensemble. Seulement, les photos sur l’internet ont fait de nombreuses réactions.

Certaines personnes ont réagi négativement à leurs photos de mariage, affirmant que Mwangi Wawira est trop petit pour Lilian, qui semble mesurer presque deux fois sa taille. Réagissant aux critiques dans une interview avec Othaya Global News, Lilian leur a pratiquement demandé de s’occuper de leurs affaires, parce que la taille est trop insignifiante pour être un obstacle à l’amour mutuel qu’ils ont l’un pour l’autre.

« Dieu soit loué ? Je me pose une question : être grand ou court est-ce un handicap ? Nous sommes dans une relation d’amour, depuis 4 ans et demi, et nous nous aimons vraiment. Nous nous sommes rencontrés au mariage de nos amis. Il a demandé mon numéro que je n’ai pas donné facilement, mais j’ai quand même donné avant la fin du mariage », a révélé Lilian.

« Nous sommes descendus de l’île à l’ACK Emmanuel Church Karatina pour notre lune de miel. Nous sommes tellement heureux et nous apprécions vraiment notre séjour rempli d’amour. Aux célibataires, je vous dis que vous ratez bien des choses agréables, oh ! Je l’aime tel qu’il est. Enfin, je voudrais dire quelle que la dimension du camion, le conducteur occupera le même espace qu’il devrait occuper dans une voiture personnelle », ajoute-t-elle.

En Afrique de l’Ouest, le couple formé par l’Ivoirienne Eudoxie Yao et le Guinéen Grand P a aussi fait couler beaucoup d’encre et de salive. En effet, certains internautes n’ont pas hésité à accuser Eudoxie de ne pas aimer Grand P, et qu’elle profiterait de la fortune du musicien guinéen.