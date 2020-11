Lil Wayne abandonné par sa petite amie pour avoir soutenu Trump

Le mannequin Denise Bidot aurait eu le dernier mot après avoir vu son amant Lil Wayne voué à soutenir Donald Trump. Elle a supprimé son compte Instagram, mais avant cela, ils avaient tous les deux cessé de se suivre. Des rapports indiquent également que la beauté avait partagé un post qui jette un doute sur leur relation.

Selon TMZ, Denise a supprimé son compte Instagram, le mardi 3 novembre, mais avant cela, les fans du couple ont remarqué que les deux avaient cessé de se suivre. Des rapports indiquent également que la beauté avait précédemment partagé un post qui a jeté le doute sur leur affaire et qui disait : « Parfois, l’amour ne suffit pas ».

Beaucoup trouvent aussi bizarre que le hitmaker de « A Milli » n’a pas encore supprimé les photos de la belle Denise Bidot sur son Instagram. Wayne et Denise se fréquentent depuis un certain temps maintenant, mais on ne sait pas encore depuis combien de temps ils sont ensemble.

Le rappeur avait déjà fait l’éloge de Donald Trump sur les réseaux sociaux, en disant qu’il allait donner à la communauté une réelle appropriation. Il a ajouté que Donald Trump avait écouté ce qu’il avait à dire tout en partageant une photo de lui et du 45ème Président des États-Unis d’Amérique.

Lil Wayne a tweeté : « Je viens d’avoir une excellente réunion avec Real Donald Trump, en plus de ce qu’il a fait jusqu’à présent avec la réforme pénale, le plan Platinum va donner à la communauté une réelle appropriation. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il le ferait et qu’il pouvait le faire ». Le message a ensuite été retweeté par Trump.