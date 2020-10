Lil Frosh accusé d’agression : « le Sidiki Diabaté nigérian » brise le silence

Le rappeur nigérian Lil Frosh a officiellement réagi à son affaire d’agression contre sa petite amie, qui a conduit à la résiliation de son contrat chez DMW appartenant à Davido. Le musicien rassure ses fans et dit condamner la violence sous toutes ses formes.

Il y a quelques jours, le frère de la petite amie de Lil Frosh a divulgué des photos d’agressions physiques sur sa sœur. Des images atroces, montrant le visage tuméfié et meurtri de la femme et ses yeux presque fermés, sous l’effet des coups. Après une enquête préliminaire menée par Davido et l’équipe qui avait signé le rappeur sur Davido Music World (DMW), le contrat du musicien a été résilié et Lil Frosh expulsé de son camp.

Le rappeur a par conséquent été arrêté par la police samedi dernier, mais a été libéré plus tard dans la journée, sans plus de détails. Abordant le problème pour la première fois, Lil Frosh, de son vrai nom Sanni Goriola Wasiu, a déclaré qu’il était vraiment désolé pour ce qui s’est passé.

« Sur la base du large éventail d’incidents entre Sanni Goriola Wasiu « Lil Frosh » et Iyomaterie Okeoghene Taiwo « Thacutegeminnme », je voudrais informer mes fans et mes proches que nous gérons la situation. Nous exhortons les amis et les fans de Lil Frosh à être à l’aise et à ne pas avoir peur ou à ne pas causer davantage de rancœur à cette situation. Nous tenons également à déclarer que nous condamnons la violence sous toutes ses formes, qu’elle soit domestique ou autre. Je m’excuse sincèrement pour mes actions et mes inactions, merci », a déclaré Lil Frosh.

Pour rappel, le 5 octobre dernier, la nouvelle est tombée que le rappeur très en vue en ce moment, Lil Frosh, à l’image du chanteur Sidiki Diabaté du Mali, avait été accusé d’avoir battu sa petite amie, Iyomaterie Okeoghene Taiwo. L’information avait été donnée par l frère de la petite amie de Lil Frosh, du nom de Michael Iyomaterie. Ce dernier révèle par la suite que l’agression a causé à sa sœur une hémorragie interne. « Thacutegeminme ma cliente et ma sœur ont assez souffert !!! Vous avez fait assez de dégâts depuis presque un an maintenant, vous êtes en relation avec ma sœur et cliente et vous ne lui avez rien apporté que horreur, la douleur et le désastre», avait écrit Michael.